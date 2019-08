BAYERN SE TRESE: Preskupi Hernandes tek počeo trenirati, a Sane neće doći ako je ozbiljnije ozlijeđen

Najskuplje pojačanje u povijesti Bayerna branič Lucas Hernandez (23) počeo je trenirati s momčadi, ali vjerojatno neće biti spreman za prvu utakmicu nove sezone Bundeslige 16. kolovoza protiv Herthe, objavio je u srijedu njemački prvoligaš.

Hernandez je četiri mjeseca bio izvan terena nakon operacije desnog koljena. Njegov ovoljetni transfer iz Atletico Madrida u njemački Bayern koštao je 80 milijuna eura.

Bio je standardni prvotimac francuske reprezentacije na prošlogodišnjem SP u Rusiji i jedan od ključnih igrača na putu do naslova svjetskih prvaka.

No, Bayern se i dalje suočava s problemima.

Kako javlja njemački Sport 1 Leroy Sane neće doći u Bayern ako se pokaže da je njegova ozljeda koju je zaradio u utakmici protiv Chelseaja ozbiljna. Nakon slabih partija u zadnje vrijeme bavarski klub treba posve spremne igrače, a Sane to izgleda nije.