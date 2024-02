Bayern požalio što se olako riješio Vatrenog, zazivaju novo pravilo

U Bayernu gorke suze liju što su početkom sezone na posudbu u Bayer iz Leverkusena poslali našeg Vatrenog Josipa Stanišića, koji je sudjelovao s prvim pogotkom protiv matičnog kluba u subotnjem derbiju Bundeslige, koji su apotekari dobili glatko s 3:0.

Medije u Njemačkoj iznenadila je reakcija Stanišića, koji nakon što je postigao pogodak nije slavio, već je podigao ruke i krenuo prema sredini terena. Gol Vatrenog pogledajte OVDJE.

“Lijepa pobjeda, ali i čudna. Naročito zbog pogotka. Ne zabijam često i htio sam proslaviti, ali iz poštovanja nisam. Drago mi je što sam pomogao momčadi”, izjavio je Josip nakon susreta.

Josip Stanišić: “Even though you’re happy, you also somewhat feel sorry. I didn’t celebrate out of respect.”

Proving them they shouldn’t have let you go?

“Of course you want to prove that, but that wasn’t always in my mind. I wanted to prove it to myself first and foremost” 🚨 pic.twitter.com/qpjnXb0y76

