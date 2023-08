Bayern poslao Vatrenog konkurentu za naslov: ‘Iznenadilo me da su pristali’

Iako je igrao jako dobro na pripremama za njegov Bayern, Josip Stanišić je na kraju promijenio klub na samom početku sezone u Bundeligi i otišao na posudbu u Bayer 04 iz Leverkusena.

Thomas Tuchel tako se opredijelio za Noussair Mazraouia i Benjamina Pavarda, o čijoj je sudbini zapravo i ovisio ostanak, ili odlazak Vatrenog iz Bavarske prijetolnice.

Na kraju Pavard nije otišao nigdje pa je Josip Stanišić objeručke prihvatio ponudu iz Leverkuzena, s kojim će se ove godine boriti za primat u Bundesligi.

Josip Stanišić on why he left Bayern for Leverkusen: “I was told clearly in Munich that a loan makes sense in order to develop. Now I’m looking forward to giving it my all in Leverkusen. I think I’ll get more playing time here than I would have at Bayern” [@SkySportDE] pic.twitter.com/vIzo1jpahU

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 22, 2023