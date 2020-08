BAYERN PONIZIO BARCELONU: Srušeni su brojni rekordi, pogledajte koji

Kakva predstava Bayerna! Bavarci su na Luzu u četvrtfinalu Lige prvaka potpuno ponizili Barcelonu i slavljem 8:2 izborili polufinale!

Bila je i to večer nevjerojatnih reda, pa krenimo redom.

Bayern je prva momčad koja je zabila osam golova u utakmici nokaut faze Lige prvaka.

Barcelona je prvi put primila osam golova u jednoj utakmici od osmine finala Kupa kralja 1946. kada ih je s 8:0 pobijedila Sevilla.

Robert Lewandowski stigao je do svog 50. gola za Bayern u Ligi prvaka. Za to mu je trebalo 60 utakmica. Samo je Cristiano Ronaldo u dresu Reala stigao brže do te brojke, u 50 utakmica.

Poljak je prvi igrač Bayerna koji je zabio u osam uzastopnih utakmica u europskim natjecanjima, a iza sebe je ostavio Jürgena Klinsmanna.

Thomas Müller stigao je do 23. gola u nokaut fazi Lige prvaka, a od njega više su zabijali samo Cristiano Ronaldo (67) i Lionel Messi (47).

Inače, Müller se i samim nastupom upisao u povijesne knjige. Bio mu je ovo 113. nastup u Ligi prvaka, čime je postao Nijemac s najviše nastupa u ovom natjecanju. Iza njega je ostao Phillip Lahm.

I za kraj spomenimo kako je Barcelona na teren izašla s najstarijih 11 ikad u nekoj utakmici Lige prvaka. Oni su u prosjeku imali 29 godina i 329 dana.