BAYERN NE MOŽE ODOLJETI HRVATSKIM TALENTIMA! U njemački div prelazi najmlađi strijelac u povijesti HNL-a!

O transferu dragulja Slaven Belupa u velikana iz Munchena, Bayern, priča se već mjesecima, a čini se da će uskoro sve biti gotovo. Lovro Zvonarek tako bi uskoro trebao postati igrač bavarskog velikana.

Zvonarek bi uskoro trebao krenuti putem Munchena, a u Belupo bi trebalo ‘sjesti’ milijun i pol eura. Momčad iz Koprivnice izgubit će najvećeg talenta, no čini se da je taj novac i više nego potreban Slavenu.

Talentirani Zvonarek drži rekord kao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a. Prošle sezone je zabio Varaždinu, a imao je svega 16 godina i 14 dama. Do tada je taj rekord držao Alen Halilović.

Mladi Zvonarek skupio je sedam nastupa za prvu momčad Slaven Belupa te je nastupao za U15 i U16 hrvatske nogometne reprezentacije.

