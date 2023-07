Baturina zaprijetio, ali Hajduk se probudio: Frcaju šanse na Maksimiru, Lučić spasio najbolju priliku

0:0

DINAMO: Livaković – Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić – Mišić, Bulat – Špikić, Baturina, Ivanušec – Petković

HAJDUK: Lučić – Sigur, Šarlija, Ferro, Melnjak – Pukštas, Krovinović – Dolček, Benrahou, Dajaku – Mlakar

35′ Utakmica se dosta smirila, iako su se igrači osvježili

30′ Prošlo je pola sata, bilo je aktivno do 20-te minute i sada zadnjih 10 lagani pad u igri, sudački prekid za osvježenje, vruće je na Maksimiru

29′ Ubačaj Dolčeka, do Livakovića

26′ Šut Petkovića u živi zid

22′ Dinamo je krenuo u napada, ali se Hajduk za sad obranio, aut

21′ Pukštas je prvo pokušao pucati, Perić ga je pogodio, ali je Šutalo ušao u blok, a nakon toga Krovinović puca pored gola

20′ Dinamična utakmica na Maksimiru i jedni i drugi imali su svoje šanse

17′ Korner za Hajduk, Mlakar glavom za malo preko gola

15′ Prekršaj nad Livakovićem Mlakara, koji je bio dao gol nakon prekršaja

13′ Lučić sjajno brani udarac Baturine, nakon kornera Petkivić lagano prema Lučiću

11′ Prvi korner na utakmici, prije je Špikić pokuša, ali na kraju nema udarca prema golu Lučića

10′ I dalje borba na sredini terena, iako Dinamo ima više loptu u nogama

4′ Prvi udarac na utakmici, Krovinovi u Livakovića

3′ Navijači za sada više pokazuju od igrača, iga se na sredini

1′ Počeo je susret na Maksimiru

Pogledajte dolazak igrača Hajduka ispod južne tribine, Torcida skandirala: “Mrzim Dinamo”. Video pogledajte OVDJE.

U najavi nove sezone SuperSport HNL-a, u subotu od 20 sati na Maksimiru u finalu Superkupa sastaju se prvak Dinamo i osvajač Kupa hrvatske Hajduk.

Kako se zna na ovom prvom derbiju sezone neće nastupiti Marko Livaja, koji odrađuje utakmicu kazne zbog ekscesa na finalu Kupa protiv Šibenika, kada je provocirao Funcute i zapjevao u megafon.

No i bez Livaje Hajduk izgleda moćno, osovina momčadi je sada na okupu već treću godinu za redom, a ova utakmica bit e dobar pokazatelj spremnosti trupa Ivana Leke, iako s Livajom Hajduk poprima dimenziju više.

SUPERCUP!

The seasons starts today! Two years in a row we have the Eternal Derby in the Supercup.

Last year Dinamo won it after penalties, will we see penalties again or will it be decided in regular time?#Dinamo #Hajduk #Supercup pic.twitter.com/Uyo2aQ9cXk

— Croatian Football (@CroatiaFooty) July 15, 2023