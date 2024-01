Baš to je konačno dočekalo Zlatka Dalića, njegov miljenik može mu riješiti veliki problem

Uoči Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj sjajne vijesti dolaze iz Italije za izbornika Zlatka Dalića. Ona glasi da je Nikola Vlašić zabio novi gol i da mu je forma itekako u usponu. U visokoj 3:0 pobjedi Torina nad aktualnim talijanskim prvakom Napolijem Vlašić je zabio udarcem s nešto više od 16 metara za 2:0, a bio mu je to drugi gol sezone.

Vlašić je od ranije došao na glas kao ljubimac izbornika Dalića jer je redovito dobivao izbornikove pozive i to bez prestanka, ali i to se promijenilo nedavno, pa ga je Dalić inicijalno izostavio s popisa za utakmice protiv Latvije i Armenije u završnici kvalifikacija za Euro. Aktivirao ga je naknadno, ali Vlašić se ipak nije mogao priključiti treninzima zbog ozljede.

Statistika kaže kako je Vlašić u dosadašnjem dijelu sezone za Torino odigrao 19 utakmica u talijanskom prvenstvu i Kupu, te je upisao dva gola i dvije asistencije, a vrijednost mu prema Transfermarktu iznosi 13 milijuna eura. Za hrvatskog će veznjaka, sina poznatog Joška i brata slavne Blanke Vlašić, bit će jako bitno da nastavi igrati u ovakvom tonu jer će u tom slučaju imati što za reći i u dresu Hrvatske.

Nikola Vlašić scored a goal for Torino in a 3-0 win against Napoli.

Two goals and two assists for Vlašić this season in the Serie A. 🚨pic.twitter.com/KUvvgJMgaD

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) January 7, 2024