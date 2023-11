Baš jako cijeni Mamića koji ga je naučio poslu, a sad je s ‘bombom’ zatresao Hrvatsku

Kada najpoznatiji svjetski nogometni novinar Fabrizio Romano na svom Twitteru odnosnu X-u gdje ga prati gotovo 20 milijuna ljudi objavi da je Mihael Žaper prešao iz Osijeka u Hajduk onda to nešto znači. Ako ste pomisli da je razlog jer Fabrizo s velikom pažnjom prati HNL, u krivu ste.

Iza te agencije stoji Andy Bara, najpoznatiji hrvatski menadžer i čovjek koji brine o karijeri igrača kao što su: Olmo, Majer, Morata, Ikone i mnogi drugi.





Iza te agencije stoji Andy Bara, najpoznatiji hrvatski menadžer i čovjek koji brine o karijeri igrača kao što su: Olmo, Majer, Morata, Ikone i mnogi drugi.

Mamić mu je vjerovao

Andy Bara nije bio neki nogometaš, ali je zato među menadžerima je kao Modrić. Jedan od najboljih. Barin transfer života dogodio se 2015. kada je kao grom iz vedra neba stigla informacija da je u Dinamo došao Dani Olmo.

Mamić je vjerovao Bari i njegovoj procjeni. Bara je bio jako dobar s Olmovim ocem te je tu bio ključ dolaska.

Naravno, Mamić bi doveo bilo koga iz Barcelone jer je zbog svog marketinga od njega mogao zainteresirati javnost, a ako isapadne dobar igrač ili vrhunski kao Olmo, dupli pogodak. Koliko mu je Mamić zapravo vjerovao dovoljno govori informacija da je Bara bio agent Mamićevog najdražeg “sina”, Sammira.

Uz veliki utjecaj Olma, Bara je šokirao javnost kada je ovog ljeta iz trećeligaša Kustošije za 5 milijuna eura prodao mladog beka Fayea. Koliko je to realna cijena, koliko toga ide u džep njemu, a koliko klubu ne zna se, ali je činjenica da on od Kustošije radi ozbiljan projekt. O tome je pričao i Samir Toplak dok je bio na njihovoj klupi:

“Projekt je sveobuhvatan. Selimo se u kamp u Blatu kraj Zagreba, a klub će i promijeniti ime. Kada je stigla ponuda, shvatio sam koliko me Bara cijeni kao trenera i da je svjestan da sam prvoligaški trener. Pokazao je koliko me želi i nisam više imao što razmišljati” pričao je.

Rad u Kustošiji

Ispadanjem u treću ligu, ambicije su malo pale. Toplak nije na klupi, kampa još nema, a ni ime nije promijenio. Međutim, Bara svojim vezama uspijeva gurati svoje igrače i da se čuje za njih. Dovoljno je iskusan da zna što marketing radi u današnje vrijeme. Sada u klub dovodi Antu Ćorića, igrača kojeg je nekad zastupao još dok je radio za Zdravka Mamića.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Niagara Sports Company (@niagarateam)









Ono što je vrlo bitno što se tiče Kustošije je to što su od ove godine u prvoj juniorskoj ligi. Bara od Kustošije želi napraviti platformu za mlade, talentirane igrače, a bez dobrih juniora ta priča nije realna. Momčad je trenutno 10. u prvenstvu s 8 bodova više od zadnjih juniora Slaven Belupa.

Cilj seniora je što prije vratiti se u viši rang, ali to im baš i ne ide. Seniori su trenutno sedmi s šest bodova manje od Mladost Ždralova. U njihovim redovima nalaze se nekad talentirani Dinamovi juniori, Davor Lovren i Igor Karlo Majić, a tu je i brat Danija Olma, Carlos Olmo.

Bara je dosta učio od Zdravka Mamića i od toga on ni ne bježi. Nije nikad komentirao optužnicu i sav novac koji je pokraden iz zagrebačke svetinje, ali je zato komentirao transfere Zdravka Mamića:

“Može o Zdravku Mamiću misliti tko što hoće i u sudske procese ne ulazim, ali da je on bio, nema šanse da bi Faye otišao iz Dinama. Ako baš hoćete, vjerovao bi meni na riječ kad bih mu rekao da je to preozbiljan igrač. Ako Dinamo ima skautsku službu, ona ne valja, a ako je nema, tek to ne valja.”

Upravo se o Kapiji mnogo piše, a što će on biti tek ćemo saznati. Bara je iza sebe ostvario veliki broj transfera koji su vrijedni pažnje, a koji mu je cilj s Kustošijom tek ćemo vidjeti.