BARD SPORTSKOG NOVINARSTVA OBJASNIO STANJE U HAJDUKU: ‘U klubu je 150 milijuna kuna! Gdje su?’

Autor: Dnevno.hr

Iza Zdravka Reića godine su, desetljeća izvještavanja i pisanja o Hajduku. On valjda taj klub poznaje “kao svoj džep” i vrlo precizno može odrediti stanje u kojem se Hajduk nalazi ovoga trenutka. Već godinama u svojim tekstovima i javnim nastupima upozorava na mnoge nelogičnosti i poziva na oprez, a sad je u intervjuu za Sportklub televiziju rekao ono što misli, i to na potpuno izravan način.

“Ovo što se događa u Hajduku je kaos. Bore se jedni, drugi i treći priopćenjima, a lako je zaključiti kako je došlo do kaotičnog stanja. Rukovodstvo kluba nastoji ostaviti dojam odlučnosti i ozbiljnosti, ali što god to sve ide dalje, oni se sve više zapliću i pokazuju nesigurnost u ovoj delikatnoj situaciji. Mogli su zataškati, na neki način, situaciju oko Krešimira Gojuna. Nisu trebali izlaziti van s onime za Bjelanovića. Da se zaključiti da je bila ideja za pomoć Šibeniku. Naravno da je to nekorektno i nepošteno. Hajduk je mogao dati neke igrače Šibeniku na posudbu, a ne slati ih u Sloveniju ili Rudeš”, rekao je Reić.

Nastavio je govoriti o najnovijoj situaciji koja je uzrokovala velike nemire u Hajduku.

“Svi se zaklinju u pravdu i poštenje, ali se ne može znati tko govori istinu. Istraga u Hajduku nije dovoljno dobra jer se temelji samo na izjavama Marija Brkljače i Saše Bjelanovića. Oni negiraju da su pokušali utjecati na to da Hajduk II pusti utakmicu Šibeniku. S druge strane, Gojun je pokazao neke indicije oko toga da je jedna struja u Hajduku pokušala pomoći Šibeniku da uđe u prvu ligu. Tko je tu u pravu, tko govori istinu? Ne zna se. A to sve dolazi u jako delikatnom trenutku priprema za prvu sezonu.”

“Posebno je intrigantna i složena izjava trenera Oreščanina. On kaže kako je moralna podrška izraziti podršku Gojunu. Naravno da je to moralno, pa Gojun je doveo Oreščanina u klub i postavio ga praktički na mjesto trenera. Ipak, s druge strane, to je dokaz da Oreščanin vjeruje Gojunu, a ne vjeruje onima koji ga plaćaju! Između Oreščanina i sportskog direktora Bjelanovića nastao je jedan jaz nepovjerenja koji ne može izaći na dobro”, tvrdi Reić.

Imaju događanja oko Gojuna, Bjelanovića, Oreščanina i ostalih reperkusije i na ostalo…

“Cijela je ova situacija vrlo bremenita, a sve se uklapa u ionako narušene odnose udruge Naš Hajduk i ljudi koji su vršili pregovore s HNS-om i Gradom Splitom oko reprezentacije na Poljudu. To je logično, to je želja velike većine ljudi, a oni su to označili izdajom i kršenjem principa kluba. Udruga Naš Hajduk i Torcida ima velikog utjecaja na način vođenja kluba. To se događa zato što ne postoji jedan gazda. Ne kažem da mora biti diktatura, ali mora biti netko poput Brbića koji će voditi klub”, rekao je Reić.

Ni njega ne bi začudilo kada bi Oreščanin napustio trenersku klupu Hajduka.

“To bi bilo prestrašno. On dobro vodi momčad, imao je rezultate i plasirao neke mlade igrače. U nekoliko navrata je pokazao nepovjerenje prema sposobnostima Saše Bjelanovića. Trebaju mu pojačanja, on traži pojačanja a ne prinove. Bez njih Hajduk ne može puno napraviti. Evidentno je da tu vlada velika nesloga, a Hajduk je na dobrom putu s obzirom na dobru financijsku situaciju u kojoj je, da se ostvare veliki uspjesi”.

Poentirao je bard našeg sportskog novinarstva s konkretnim brojkama.

“Morate znati da su za 24 mjeseca vladavine Ivana Kosa i za dodatna četiri mjeseca kada je na čelu bio Jasmin Huljaj u Hajduku inkasirali oko 30 milijuna kuna. Gdje je taj novac? Hajduk ima novca, ima trenera koji zna raditi i momčad koja može napredovati. Sad samo treba dovesti pojačanja, ali ozbiljna pojačanja koja će dati snagu mladim igračima”, govori Reić.