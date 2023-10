Barcelonu trese nastavak skandala s podmićivanjem, a i Messi im zabio ‘nož u leđa’

Barcelona je već neko vrijeme u središtu pažnje zbog optužbi za podmićivanje sudaca, a sada se u Španjolskoj piše o novom skandalu u toj priči, s optužbama na račun Joana Laporte, prvog čovjeka kluba.

Laporta je jedan od obuhvaćenih istragom za podmićivanje španjolskog nogometnog sudačkog dužnosnika Josea Marije Enriqueza Negreire, u iznosu od sveukupno 7,3 milijuna eura.

Ovom istragom su ranije bili obuhvaćeni nekadašnji Barcelonini predsjednici Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell.

Ova priča opteretila je i klub, s opasnošću da Barcelona trpi posljedice izbacivanjem iz europskih natjecanja, a objašnjavajući što se zbivalo iz njihovog kuta, iz kluba su imali objašnjenje za uplate tvrtki Negreire.

“Platili smo tvrtki spomenute iznose kao vanjskom tehničkom konzultantu, kako bi nam radila videokompilacije nastupa sudaca. Te snimke smo koristili za prikupljanje informacija o njihovom stilu i načinu suđenja, kako bismo sukladno tome instruirali igrače. Praksa angažmana tvrtki za ovakve poslove uobičajena je među profesionalnim sportskim klubovima”, bila je klupska objava.

