‘BARCELONI SU PONUDILI BROZOVIĆA ZA DRUGOG IGRAČA’! Hrvat bi zamijenio legendu, traži se nasljednik

Marcelo Brozović nakon povratka sa Svjetskog prvenstva u Katru liječi ozljedu lista noge, a jedan veliki klub bi s 30-godišnjim Vatrenim mogao ‘izliječiti’ problem koji se otvara dolazećeg ljeta. Dok Brozović čeka nove nastupe u dresu milanskog Intera, u priču je ušla Barcelona, kako tvrdi španjolski novinar koji dobro poznaje zbivanja u klubu.

Ono što se događa približio je Gerard Romero. Novinar tvrdi da Barcelona želi Brozovića, a Interu za dovođenje iskusnog Vatrenog u zamjenu nudi Francka Kessieja, reprezentativca Obale Bjelokosti.

Kessie je 26-godišnji veznjak koji je u Barcelonu pristigao proteklog ljeta bez odštete iz Milana, bio je slobodan igrač, a po dolasku u dres katalonskog klupskog velikana, ondje igra samo povremeno. Kako je u javnost pustio novinar Romero, sada se otvara mogućnost da ode u Inter, a u suprotnom smjeru išao bi Brozović.

