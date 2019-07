BARCELONA SE POJAČALA: Za 120 milijuna eura dovela Francuza koji se ljuti na Modrića

Francuski 28-godišnji nogometni reprezentativac Antoine Griezmann postao je novim članom španjolskog prvaka Barcelone, s kojom će potpisati petogodišnji ugovor, potvrdio je katalonski klub u petak u objavi na svom internetskom portalu.

“Barcelona je platila 120 milijuna eura odštete koliko je navedeno kao otkupna vrijednost za Antoinea Griezmanna u klauzuli ugovora s Atletico Madrid”, stoji u službenom priopćenju.

“Igrač će potpisati petogodišnji ugovor s novim klubom, do 30. lipnja 2024. godine, a otkupna vrijednost će biti 800 milijuna eura.”

Bio je to drugi Barcelonin pokušaj dovođenja francuskog napadača koji je proveo pet godina u Atletico Madridu, u koji je stigao 2014. iz Real Sociedada. U prvom pokušaju, prije dvije godine, Griezmann je u posljednji trenutak promijenio mišljenje i odlučio ostati u Atleticu, s kojim je imao ugovor do 2023. godine i otkupnu klauzulu vrijednu 200 milijuna eura. No, Atletico je 1. srpnja odlučio spustiti cijenu odštete na 120 milijuna, što je Barcelona i platila.

Tijekom pet sezona u Atleticu Griezmann je postigao 133 pogodaka u svim natjecanjima, 2016. je bio proglašen najboljim igračem španjolske La Lige, a u sezoni 2017/18. postao je prvim igračem koji je ponio naslov najboljeg u Europskoj ligi, u kojoj je Atletico trijumfirao. Dvaput je bio u najboljoj momčadi Lige prvaka (2015./16. i 2016./17.).

Za francusku reprezentaciju je postigao 29 pogodaka u 70 nastupa. Osvojio je naslov svjetskog prvaka 2018. u Rusiji, gdje su “tricolori” u finalu pobijedili Hrvatsku sa 4-2, a Griezmann bio realizator kaznenog udarca za 2-1 i izvođač slobodnog udarca koji je prethodio vodećem pogotku nesretnim autogolom Mandžukića. Griezmann je bio proglašen najboljim igračem finala.

Bio je najbolji strijelac i najbolji igrač Europskog prvenstva 2016. godine, na kojem je Francuska kao domaćin poražena u finalu od Portugala.