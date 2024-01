Barcelona se ozbiljno zatresla, legenda objavila odlazak: ‘Napuštam klub jer je potrebna promjena’

Barcelona je usred teške sezone koja je danas postala još teža zbog domaćeg poraza od Villarreala, s odlukom u korist gostujuće momčadi u sudačkoj nadokadi na kraju susreta, a poslije tog poraza u 22. kolu španjolskog prvenstva, legendarni Xavi objavio je da po završetku sezone odlazi s klupe i da klub mora u potragu za novim trenerom.

Odlazak će se dogoditi na kraju lipnja, a bit će to prije kraja ugovora 44-godišnjeg trenera, nekadašnjeg legendarnog Barceloninog igrača. Xavijev ugovor traje do kraja lipnja sljedeće godine, no odlučio je da neće nastaviti s poslom uz objašnjenje da je za klub bolje da dođe netko drugi.

“Odlučio sam prije nekoliko dana, ali mislim da je vrijeme jer je klubu potrebna promjena dinamike”, rekao je Xavi o razlozima odlaska na završetku sezone. Dodao je da na situaciju gleda i kao Barcelonin navijač, zaljubljenik u klub kojem je puno dao kao igrač prije nego se u studenom 2021. vratio zbog trenerskog posla.

