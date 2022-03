BARCELONA PONIZILA REAL USRED MADRIDA: Mourinho vladar Rima, raspad PSG-a

Večeras je odigran El Clasico na Santiago Bernabeu, ali što se tiče igrača domaćina Reala iz Madrida bolje bi bilo da se utakmica nije ni odigrala.

Barcelona je došla u glavni grad španjolske pokazati i dokazati kako su se dignuli iz pepela i na svojoj koži to su osjetili Modrić i društvo.

Barca je pobijedila s velikih 4:0, a glavna snaga Katalonaca bio je nezaustavljivi Aubameyang koji je zabio dva i asistirao kod jednog gola Barce. Pridošlica iz Arsenala zabio je svoj prvi gol u 29 minuti, da bi na 2:0 povisio Araujo u 38 minuti. Odmah početkom drugog poluvremena Aubameyang je asistirao Torresu za 3:0, a u 51 minuti Torres dodaje, a Aubameyang postavlja velikih 4:0 za Barcelonu.

Real je i dalje glavni kandidat za naslov i ima 66 bodova, Sevilla je na 57, a Barcelona je sakupila 54 boda.

Mourinho vladar Rima

Ranije je Mourinho potopio Lazio s 3:0 i time donio sreću navijačima Rome, kojima je pobjeda u gradskom derbiju bitnija od scudetta.

Heroj Rome je Tammy Abraham, koji je zabio dva gola za Romu, a među strijelce se upisao i Lorenzo Pellegrini na kraju prvog poluvremena. Roma je sad peta s 51 bodom, a prvi je Milano s 66 bodova tri više od Intera.

U Francuskoj valja spomenuti pobjedu Monaca nad PSG-om 3:0, a Lovro Majer bio odličan bio za svoj Rennes i pridodao je asistenciju u pobjedi protiv Metza od 6:1. PSG je i dalje uvjerljivo prvi sa 65 bodova, Marseille je skupio 53, a Rennes 52 boda.

