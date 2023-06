Barcelona o odlasku Lea Messija u MLS: ‘Odabrao je natjecati se u manje zahtjevnoj ligi’

Odlazak Lionela Messija u MLS, gdje će karijeru nastaviti u Inetru iz Miamija, iznenadilo je ljubitelje nogometa, a najviše navijače Barcelone, koji su se nadali kako će se legenda kluba vratiti na Camp Nou.

No Leo, kako je sam izjavio, nije želio proživljavati turbulentne trenutke od prije dvije godine kada je otišao u PSG te je za dobrobit svih u Barceloni odabrao Miami.

Ipak izgleda kako Barci nije dobro leglo Messijevo objašnjenje te su odlazak Argentinca u Ameriku protumačili malo drugačije i tako možda malo i ponizili.

Manje zahtjevna liga

“Jorge Messi, otac i agent Lionela Messija, u ponedjeljak 5. lipnja obavijestio je predsjednika Barcelone Joan Laportu da će njegov sin preći u Inter iz Maiamija usprkos tome što je dobio ponudu Barcelone. Obje strane željele su da ponovo nosi ovaj dres, ali..”, pišu iz Barce i nastavljaju:

“Laporta je razumio i poštovao Messijevu odluku da se natječe u manje zahtjevnoj ligi, daleko od svjetala reflektora i pritisaka koji je imao prethodnih godina”, piše u priopćenju iz Barcelone u kome se dodaje da će na kraju Argentincu biti upriličen poseban oproštaj od kluba.

