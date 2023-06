Barcelona dovodi igrača Kustošije!?: Katalonski div zagrebačkom drugoligašu platio čak 5 milijuna eura

Nevjerojatna priča stiže nam sa zagrebačkog zapada. Barcelona je za pet milijuna eura dovela Mikayila Fayea (18) iz hrvatskog drugoligaša Kustošije. Senegalski branič bio je povezivan s Borussijom Dortmund i Chelseajem, no izabrao je Barcelonu.

Faye će uskoro potpisati ugovor sa španjolskim prvakom, a u ovaj dogovor su uključeni i bonusi na kojima bi zagrebački klub mogao dodatno zaraditi.

Faye je u Kustošiju stigao 2. veljače ove godine iz senegalskog Daimbarsa, a u ovoj polusezoni je u 14 nastupa upisao pogodak i asistenciju. Barcelonu je odabrao možda i zbog menadžera Andya Bare koji je Danija Olma doveo iz Barcelone u Dinamo.

Daily Mail sad već bivšeg igrača Kustošije prozvao “čudovištem”. Može igrati na svim mjestima u obrani, dominantna noga mu je lijeva i impresionirao je skaute igrama za svoj klub i senegalsku U-17 reprezentaciji.

🚨 EXCL: Barcelona are set to sign top talented centre back Mikayil Faye from NK Kustosija. Deal done, here we go. #FCB

Born in 2004, linked with Chelsea and BVB — Barça see Faye as a potential future top player. 🔵🔴

Deal agreed on €5m fee plus add-ons, to be signed soon. pic.twitter.com/BwcUvj4jiu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023