BARCELONA DOLAZI PO ODMETNUTO DIJETE: Olma želi katalonski div, koliko će tražiti Dinamo?

Vijest zvuči zapanjujuće, Dajniela Olma, Dinamovog dragulja koji je ponikao u Barceloni želi baš – katalonski div. Vijest potvrđuje španjolski sportski list Marca. Barcelona je spremna odmah stupiti u pregovore s Dinamom i mladog španjolskog reprezentativca dovesti u svoje redove. Koji bi to posao bio za Dinamo!

Štoviše, tvrdi se d aje Barcelona već uputila službenu ponudu i tražila dda Dinamo odredi cijenu.

Katalonski Sport je još precizniji, pa navodi da bi se posao mogao realizirati uskoro:

“Mjesecima kruže glasine o interesu Barcelone za Danija Olma, ali sve do danas nije bilo konkretnog dokaza da su priče točne. Ovog dana sve se promijenilo jer zagrebački Dinamo dobio je prvu službenu ponudu i to od kluba u kojem je Olmo ponikao prije nego što je prije pet i pol godina otišao u Hrvatsku. Barcelona je odlučila poduzeti prvi korak kako bi preduhitrila brojne klubove koji Olma žele dovesti u zimskom prijelaznom roku, koji samo što se nije otvorio. Barcelona ne želi Olma dovesti odmah, nego na ljeto, ali sada bi ga kupila i do ljeta ostavila u Dinamu”.

List navodi da je zadnjih mjeseci Barcelona u zagreb i na Dinamove utakmice po Europi slala posebnog promatrača koji je precizno zapisivao Olmove vrijednosti. I kada ih je podastro čelnici Barcelone rekli su – da!

To bi Dinamu bila sjajna opcija, pitanje je samo koliko ćenovaca utržiti od ovoga posla. Eh, što ti je Liga prvaka.