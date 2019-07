BARCA BI GA PRODALA: A naš Rakitić im rješava utakmice, sam sredio Chelsea

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić bio je strijelac jedinog pogotka za Barcelonu u 1-2 0-1) porazu od Chelseaja u susretu International Champions Cupa igranom u japanskoj Saitami.

Rakitić je ublažio poraz Barcelone u 91. minuti odapevši udarac s udaljenosti od oko dvadeset metara i poslavši loptu u suprotni desni kut vratara Chelsea. Rakitić je atraktivni gol zabio dan nakon što je s novinske konferencije poručio kako namjerava ostati u Barceloni s kojom ima ugovor do ljeta 2021. godine unatoč nagađanjima da bi mogao otići.

Ovo je bila prva utakmica Barcelone ove sezone u kojoj su debitirali napadač Antoine Griezmann, doveden iz Atletico Madrida za 120 milijuna eura, te 22-godišnji vezni Frenkie de Jong kupljen iz Ajaxa za 75 milijuna eura. Mediji su prethodnih mjeseci nagađali da bi De Jong mogao zauzeti Rakitićevo mjesto na sredini terena. No trener Ernesto Valverde obojicu je ostavio na klupi protiv Chelsea te počeo s izmiješanim sastavom. Uveo ih je u 50. minuti kada je Rakitić preuzeo kapetansku vrpcu od Sergija Busquetsa, koji je skrivio prvi gol.

Za Chelsea, za koji je Mateo Kovačić igrao do 70. minute, golove su zabili Tammy Abraham u 34. i Ross Barkley u 81. minuti.

Barcelona je u utorak igrala bez kapetana Lionela Messija i napadača Luisa Suareza koji se nalaze na godišnjem odmoru nakon što su nastupili za Argentinu i Urugvaj na prvenstvu Južne Amerike.