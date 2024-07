Banjalučani usred skandala, momčad otišla s terena zbog vrijeđanja Srbije

Autor: Ivor Krapac

Banjalučki Borac, prvak Bosne i Hercegovine, našao se usred skandala na prvoj ovosezonskoj prepreci u kvalifikacijama Lige prvaka. Igrajući protiv albanske Egnatije, momčad Borca je otišla s terena zbog toga što su se s tribina stadiona u albanskom Elbasanu mogle čuti uvrede upućene Srbiji.

Čuli su se i uzvici UCK, čime su domaći navijači slavili Oslobodilačku vojsku Kosova. U 13. minuti, to je bio povod da momčad Borca ode s terena, no kasnije su se Banjalučani ipak vratili. Bilo je to za vrijeme susreta koji je UEFA proglasila utakmicom visokog rizika, a na njoj nema gostujućih navijača.

Scene koje su izazvale odjek i osude pogledajte – OVDJE.

Reagirao sudac

Nakon uzvika koji su izazvali odlazak momčadi Borca s terena, reagirale su službene osobe na utakmici. Talijanski sudac Fabio Maresca razgovarao je s kapetanima obje momčadi, a s domaće strane došao je apel navijačima za prestanak vrijeđanja, što je omogućilo povratak igrača Borca i nastavak utakmice u Albaniji.

U nastavku susreta koji je trajao gotovo do ponoći, Borac je prošao dalje s odlukom u raspucavanju s 11 metara nakon što je poslije dvije utakmice i produžetaka u Albaniji rezultat bio ukupnih 2:2. Banjalučki klub osigurao je nastup u drugom pretkolu u kojem će se sresti sa solunskim PAOK-om, grčkim prvakom.