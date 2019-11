BALLOTELI PROTIV RASIZMA: Govori li hrvatski trener istinu?

Poslije utakmice, u kojoj je Verona, koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić svladala Bresciju 2:1, najviše se govorilo o trenutku iz 55. minute, kada je Mario Balotelli izgubio živce nakon što su navijači Verone hukanjem aludirali na majmuna, Balotelli, koji vuče podrijetlo iz Afrike (rođeno prezime mu je Barwuah, roditelji su mu emigranti iz Gane, op.a.), bijesno je nakon spomenutog hukanja napucao loptu prema navijačima te je u suzama napustio teren.

Nakon kratkog prekida utakmica je nastavljena, ali repovi će se vući neko vrijeme, no ako se pita hrvatskog trenera Ivana Jurića, on je mišljenja da se ništa skandalozno nije dogodilo.



“Iskreno, ne plašim se reći kako danas nije bilo rasističkog skandiranja. Možda su navijači zviždali i rugali se velikom igraču, ali ništa više od toga. Kada sam igrao, znali su me puno puta zvati usranim ciganinom… Naravno, gade mi se rasističke uvrede i prvi ću ih osuditi kad ih bude, ali ovo nije bio taj slučaj. Provocirali su ga zvižducima i sarkastičnim povicima, ali ne rasističkim. Sve drugo je laž!” kazao je nakon utakmice Jurić. Naravno, Balotelli mu nije ostao dužan.

Ovaj slučaj brzo se proširio društvenim mrežama i jasno se čuje hukanje koje svakako ne ide u prilog Juriću i njegovu klubu.

Allyship isn’t convincing Balotelli to stay on the field amidst racist chanting, it’s for white players to walk off with him. https://t.co/tT0EMXutW4

‘Hvala mojim kolegama na terenu za solidarnost koju su pokazali i hvala navijačima na porukama podrške. Hvala vam svima iz srca. Pokazali ste da ste pravi ljudi, a ne oni koji negiraju ono što se dogodilo i uopće ih dokazi ne zanimaju. Oni koji su oponašali majmunske zvuke za mene neka ih bude sram! Sramite se što se to napravili u društvu vaše djece, supruga, roditelja i prijatelja. Sramite se i vi koji ste to demantirali!’ kazao je Balotelli, u spomenutoj utakmici strijelac u 85. minuti utakmice za konačnih 2:1.

🇮🇹 This is one of the most disturbing videos I’ve ever watched. Verona fans waiting for Mario Balotelli to touch the ball so they can racially abuse him with monkey noises.

I still can’t believe we’re witnessing stuff like this in 2019. Absolutely disgusting. pic.twitter.com/LnfVBCvPgx

— FutbolBible (@FutbolBible) 4. studenoga 2019.