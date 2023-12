Ballkani na Maksimir ne dolazi s bijelom zastavom, žele pobjedu

Dinamo u četvrtak od 21 sat ugošćuje Ballkani u odlučujućoj utakmici za prolazak u nokaut fazu Konferencijske lige i dok je Dinamo dovoljan i bod za novo europsko proljeće, gostima s Kosova igra isključivo pobjeda.

Utakmica u Zagrebu za vjerovati je kako neće biti slična onoj iz Prištine, u kojoj je Ballkani uvjerljivo nadigrao Dinamo, koji je ipak sada u boljoj formi nego kada je poražen na Kosovu.

No Kosovari sigurno nisu došli u glavni grad Hrvatske s bijelom zastavom, ipak su već jednom pobijedili Dinamo i iako iskazuju poštovanje prema modrima, oni su na Maksimiru spremni za iznenađenje i prolaz.

🎙️ S. Jakirović: “We are facing a very important, crucial match for our primary goal of advancing in Europe.

This is what we wanted, to control our own destiny. I expect us to present ourselves well and to be of high quality.”#Dinamo #UECL #Ballkani pic.twitter.com/SqdhjfovUw

— Croatian Football (@CroatiaFooty) December 13, 2023