BAHATI GRIEZMANN PONOVO O ZLATNOJ LOPTI: Misli da ju Modrić nije zaslužio

Kladionice su na strani Luke Modrića, on bi trebao dobiti Ballon d’Or i logično je to jer je ove godine pokupio baš sve individualne nagrade. On je najbolji igrač SP-a, najbolji igrač u izboru UEFA-e i najbolji igrač svijeta po izboru FIFA-e i ostala je samo zlatna lopta, koju dodjeljuje France Football.

Posljednjih deset godina osvajali su se samo Messi ili Ronaldo, a ove godine baš naš Maestro mogao bi prekinuti njihovu vladavinu. Neke kladionice na to stavljaju koeficijent od samo 1,40, dok je na Ronalda on između 2,80 i 3,25, a na Messija od 12 pa do čak 14!

Sve u svemu, Modrić je glavni favorit, ali s time se i dalje ne slaže Antoine Griezmann, koji već neko vrijeme guđa zbog svih priznanja koje je Luka dobio.

Upravo za France Football on je progovorio o osvajanju Svjetskog prvenstva, reprezentativnom kolegi, Mbappeu, ali i Ballon d’Oru.

”To jesSan. Nema više od toga. Tu nagradu kroz povijest dobivali su najbolji od najboljih i zato mislim da samo Francuz ove godine mora dobiti Zlatnu loptu. Prvaci smo svijeta i logično je da igrač iz najbolje ekipe na svijetu bude najbolji na svijetu. Barem ja tako razmišljam”, rekao je Griezmann i tako još jednom umanjio Modrićeva postignuća.