BACAJU NOVAC PRED RONALDA, A ON GA NE BI? Bogataši se javili, zvijezda otkrila svoj plan

Priča oko Cristiana Ronalda koji bi rado otišao u novi klub ima još jedno poglavlje, ovog puta sa zanimljivom ponudom čije je detalje približio španjolski sportski list AS.

Portugalska zvijezda želi iz Manchester Uniteda, a za njega je stigla jedna ponuda iz Saudijske Arabije, od kluba čije ime za sada nije otkriveno. Tamošnji bogataši spremni su izdvojiti čak 300 milijuna eura za dvije Ronaldove sezone, s najvećim dijelom tog iznosa koji bi pripao slavnom Portugalcu.

Ronaldo bi za igranje dviju sezona u saudijskom klubu primio 250 milijuna eura, 30 milijuna otišlo bi Manchester Unitedu, s kojim Portugalac ima ugovor još godinu dana, a 20 milijuna dobili bi posrednici u ovom poslu.

Saudijci su očito jako zagrijani, ali Ronaldov plan je drugačiji. U 38. godini, Portugalac još uvijek ima ambicije za igranje na najvišoj razini u Europi, što se, uostalom, spominje i kao važan razlog želje za odlaskom iz Man Uniteda, s obzirom na to da klub s Old Trafforda u novoj sezoni neće igrati u Ligi prvaka. Iz Ronaldovog kuta gledanja, još nije vrijeme za odlazak na egzotičnu nogometnu destinaciju, a puno novca u ovoj priči očito nije presudno.

Cristiano Ronaldo has been offered a staggering €250m contract to play in Saudi Arabia 🤯 pic.twitter.com/jVuQklN4a9

— SPORTbible (@sportbible) July 13, 2022