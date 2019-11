AVE IMPERATOR, MORITURI TE SALUTANT – NE OVOGA PUTA! Dinamo je za Pjacu trenutačno najbolji klub na Zemlji!

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Početni impuls

Kada bi se u sportu, kao i općenito u životu, sve kretalo linijom manjeg otpora, tada bi u jednom trenutku svi ostali stajati na svome mjestu.

Diplomacija kao vještina pregovaranja služi upravo toj svrsi, da se u ravotežu stave negativne tendencije između dviju strana, kako bi se pronašao zajednički dogovor, odnosno kompromis. Ponuda i potražnja. Cjenkanje. Trgovina dobrima i uslugama. Dakle diplomacija.

Kakve sada to veze ima s Markom Pjacom? – Takve, da čim prije preskočimo tezu o visini otkupne klauzule kao zapreke transferu, i prebacimo se na bitno, a to je interes koji je klub iz Zagreba pokazao za Marka Pjacu.

– Pjaca je igrač koji bi apsolutno podigao razinu kvalitete momčadi ukoliko bi ga vratili na onu razinu na kojoj je bio prije. To bi bio naš zadatak, pokušaj vraćanja Pjace u život nakon svih tih ozljeda koje je imao. U domaćoj atmosferi, u Dinamu, klubu koji poznaje, sigurno bi dao svoj maksimum. Mi bismo mu svi skupa pomogli vratiti ga na tu razinu na kojoj je bio. Pjaca je hrvatski reprezentativac kad je zdrav, da ga ozljede nisu izmasakrirale, vjerojatno bi bio i starter u reprezentaciji, riječi su duhovnog vođe i stratega današnjeg kluba iz Maksimira, Nenada Bjelice.





–Imali smo mi u Dinamu igrača koji su prošli teške ozljede tipa Perića, More, Majera… Vratili smo ih na visoku razinu. Naravno, oni su to postigli svojim radom uz tu našu pomoć. Što se tiče drugih informacija o Pjaci, znam da je super momak. Kažem, vidjet ćemo hoće li doći do realizacije njegova dolaska u Dinamo, ali sigurno da bi Pjaca bio ozbiljno pojačanje za nas, zaključio je Bjelica.

Doktor Bjelica je prelistao povijest bolesti (ozljeda), ali ono što je vidio kod Perića, More i Majera nije ga obeshrabrilo. To je sjajno, jer pokazuje vjeruju u sebe i igrača, s optimizmom gleda na proces ako do njega dođe. Ljudi s takvim mindsetom i izvan nogometa postižu mnogo, njihov je moto “uraditi što se može i mora”, a može se puno, puno više nego da se skrštenih ruku čeka odlazak Španjolca.

U DNA kodu

Treba li Pjaca Dinamu, treba li Pjaci Dinamo, i na koji način obje strane mogu profitirati iz „transakcije”?

Još jednom, ovdje se ne bavimo time hoće li stara dama imati snage podignuti slušalicu na poziv iz Zagreba, nego govorimo o smislu vraćanja Pjace natrag u gnijezdo.

Kao prvo, ne mogu se složiti da je Pjaca igrač koji se ne bi uklopio u današnji Dinamo. Možemo krenuti od tvrdnje da je Dinamo Marka Pjace izgledao nešto drugačije po načinu igre nego ovaj današnji Bjeličin Dinamo. Pjaca je svojim tadašnjim sposobnostima i načinom igre odskakao od ambijenta, bio je godinama ispred Dinama, a baš je ovaj današnji, Bjeličin, kao stvoren za njega, dinamizmom i agresivnošću, prodornošću i htijenjem, motoričnošću i agilnosti, tehnikom i mentalitetom. To su zajedničke crte klubu i ovome mladom divnom čovjeku, koji je imao nesreću da zadobije najtežu moguću nogometnu ozljedu, i to dva puta!

U sadašnjoj situaciji Pjaca bi bio idealan nadomjestak španjolskom fantazistu Olmu koji je na izlaznim vratima Maksimira, ali riječ je o Pjaci kakav je nekada bio. Dinamo, ako namjerava nastaviti nizati uspjeha, a dok je pod Bjelicom to je neupitno, mora tražiti brza i učinkovita rješenja. Zašto baš Pjaca? Osim što u sebi nosi ogroman nogometni potencijal prošao je ovdašnju nogometnu školu, on u tome smislu nema što više naučiti. Jedina zadaća kluba bi bila dovođenje igrača na istu razinu na kojoj je bio prije ozljede, a Bjelica nas uvjerava kako u klubu s tim imaju iskustva, vidjeli smo i sami. Po svemu sudeći, taj bi bio proces bio bezbolniji i trajao bi kraće nego traženje i izgradnja novoga Olma.

Sumnjam da su u klubu odluku donijeli preko noći, ili da nisu razgovarali o opciji B i opciji C, vjerojatno su još na stolu u slušaju da se plan oko Pjacina prijelaza izjalovi. Sam sam najveći skeptik oko njegova potpunog oporavka i povratka na staru razinu, jednim dijelom jer sam i sam doživio puknuće prednjeg križnog ligamenta i zbog toga sam svjestan o koliko se fizički i mentalno napornoj ozljedi radi. Ovdje još čovjek vuče dvije takve ozljede, a mora igrati na vrhunskoj razini! Mlad je i jak je, medicina je čudo, pa ćemo vidjeti..

Sigurno je da će se, ako Pjaca kojim slučajem zaista dođe u Dinamo, raditi o pravoj pravcatoj revitalizaciji nogometnog života ovog supertalentiranog nogometaša. S tim u vezi, tko bi rekao da će nakon prodaje u Juventus, nekoliko godina kasnije, Dinamo iz Zagreba biti najbolji mogući klub za Marka Pjacu na svijetu.

U rujnu je u Zagrebu gostovao dr. Bruce Lipton kojega neki nazivaju ocem epigenetike, grane genetike koja determinističkim faktorima pretpostavlja okolišne, one na koje možemo utjecati voljom i na taj način učiniti život boljim.

U vremenu u kojem klubovi poput topovskog mesa nemilo razvaljuju nogometaše, jedan je klub na obostranu korist pokazao volju i želju da uskrsne karijeru svoga sina. I zato, palac visoko gore!!