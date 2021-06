AUSTRIJSKI SRBIN SE KAJE: ‘Nisam rasist, imam prijatelje iz skoro svake zemlje!’

Marko Arnautović je u nedjelju bio jedan od strijelaca u pobjedi Austrije na početku ovoljetnog Europskog prvenstva. Arnautović je zabio za završnih 3:1 protiv Sjeverne Makedonije, čime je potvrdio prvu austrijsku pobjedu u povijesti europskih prvenstava, a taj trenutak proslavio je s puno bijesa.

Austrijski reprezentativac koji po očevoj strani ima srpske korijene psovao je majku nekome u trenutku koji je uhvatila kamera. Kasnije se doznalo da je ta poruka upućena na srpskom išla na račun makedonskog igrača Ezgjana Alioskog, a uz psovanje majke razaznalo se i da je Arnautović spomenuo da je ta majka albanska. Erupcija bijesa bila je tolika da je morao reagirati austrijski kapetan David Alaba koji je smirivao svojeg suigrača poručujući mu da zašuti.

Dan kasnije, austrijski reprezentativac srpskih korijena se ispričao i pokajao zbog svojeg psovanja.

Arnautović je u poruci na Instagramu istaknuo da su u emocijama koje donosi utakmica iz njega izašle riječi dok je bio vruć, a zbog njih se ispričao. Tu ispriku ponajprije je posvetio svojim prijateljima iz Sjeverne Makedonije i Albanije.

‘Jednu stvar želim reći vrlo jasno: JA NISAM RASIST! Imam prijatelje u skoro svakoj zemlji i podržavam različitost. Svi koji me poznaju su toga i svjesni’, napisao je Arnautović, s riječima isprike na makedonskom i albanskom.

Svojim bijesom zbog kojeg je stigla isprika, austrijski reprezentativac zasjenio je gol kojim je potvrdio pobjedu svoje momčadi. Njime je zaključio utakmicu u kojoj je krenuo na klupi i ušao je u drugom poluvremenu, a nakon svega, dan kasnije je porukom otkrio da mu je žao kako se ponio u toj situaciji.

Marko Arnautovic 🇦🇹 on Instagram addressing his celebration (after scoring the final goal last night) and the accusations of producing ethnic slurs during celebrations 🔽 #Austria #EURO2020 pic.twitter.com/RnZBQeipC9

— RouteOneFootball (@Route1futbol) June 14, 2021