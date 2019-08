ATP MASTERS 1000 MONTREAL: Marin Čilić nastavio pobjednički niz u Monterealu, ni kiša ga nije spriječila

Nakon što je kiša nakratko prekinula program trećeg dana ATP turnira Masters 1000 serije u Montrealu, Marin Čilić (ATP – 16.) je u dvoboju 2. kola uspio svladati Australca Johna Millmana (ATP – 65.) vodio sa 6:3, 6:4 te tako izboriti 3 kolo.

Čilić je nakon izgubljenog servisa u trećem gemu odmah u sljedećem vratio izgubljeno i zagospodario zbivanjima na terenu. Još jedan ‘break’ u osmom gemu donio mu je prvi set, a prednost u drugom setu stekao je odmah na početku i bližio se plasmanu u 3. kolo sve dok ga u tome nije prekinula kiša. No povratkom na teren Čilić je uspješno i sigurno završio posao te će u 3. kolu Mastersa u Montrealu igrati protiv boljeg iz susreta 2.nositelja Austrijanca Dominica Thiema i Rusa Denisa Shapovalova.

U Montrealu je za srijedu najavljena kiša koja bi mogla dosta poremetiti današnji program. Na terenu 9, na kojem su igrali Čilić i Millman, četvrti meč današnjeg programa trebali bi odigrati Borna Ćorić i Francuz Adrian Mannarino, no, s obzirom na vremensku prognozu, prilično je neizvjesno hoće li se taj dvoboj i dogoditi ili će ga organizatori morati odgoditi za četvrtak.

Rain update 🌧️

Play has been temporarily suspended. Stay around (or go get an ice cream)… we’re hoping to resume play as soon as possible!

Les matchs sont présentement suspendus. Nous vous tiendrons au courant des dernières mises à jour.#CoupeRogers pic.twitter.com/oG9uleNNQo

— Coupe Rogers (@CoupeRogers) 7. kolovoza 2019.