ARSENAL IMA NOVOG TRENERA: Radi se o perspektivnom produktu Barcelonine škole

Ne tako davno spekuliralo se o mogućem nasljedniku Pep Guardiole na klupi Manchester Cityja. Mediji su na tu poziciju gurali njegovog pobočnika Mikela Artetu.

Rođen je u San Sebastijanu a karijeru je započeo u omladinskom pogonu Barcelone, kasnije je igrao za Arsenal kojeg eto preuzima, baš nakon poraza protiv Manchester Cityja.

Svjetski mediji tvrde da je sve gotovo, a još ostaje za vidjeti gdje će završiti privremeno rješenje Freddie Ljungberg.

Arteta nema iskustva, ali u njemu mnogi vide vrlo talentiranog mladog trenera. Poznato je da je Prp oduševljen vizijom koju je pokazivao u igri, sigurno da je Arteta pokupio par trikova i od čuvenog Pepa.

“Topnici” su trenutno deveti u Premiershipu.

Mikel Arteta has left Manchester City & will become Arsenal’s new head coach. [@DiMarzio] #afc pic.twitter.com/U2t5qGnGq1

— afcstuff (@afcstuff) 18. prosinca 2019.