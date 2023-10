Armada uzvratila Torcidi nakon vijenca na Kantridi, spominju naslov prvaka

Utakmica između Rijeke i Hajduka u sklopu 11. kola SuperSport HNL-a imala je uvertiru u verbalnom ratu navijačkih skupina, kada je prvo Armada printala naljepnice s porukom ‘umri Livaja’, da bi potom Torcida ostavila svoju poruku na Kantridi.

‘S ponosom na sve naše nerede, sa sjetom i tugom jer godinama nije s nama, u sjećanju je Kantrida. Tvoji su te izdali, al’ mi nismo zaboravili! Maksimir smo pregazili, a Kantridu zapalili. Torcida’, osvanula je poruka na bivšem stadionu Rijeke prije Jadranskog derbija uz vijenac na ulazu na stadion.

Sama utakmica je prošla s verbalnim prepucavanjem Armade i Torcide, a riječka navijačka skupina je s tribina Rujevice odgovorila Splićanima na vijenac i poruku ispred Kantride.

