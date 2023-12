Armada uzela pravdu u svoje ruke: Policiji predali migrante koji su pokušali oteti dječaka

Veliku akciju izvela je riječka Armada. Tijekom tjedna pojavila se informacija kako je na Grobniku prilikom povratak s treninga dječak (15) pobjegao od otmičara koji dolaze s područja Azije.

U objavi se navodi kako je nekoliko ljudi pokušalo ga ugurati u neregistrirano kombi vozilo, ali je uspio jednog od njih udariti i pobjeći piše Fiuman.

Policija je primila dojavu, ali građani predvođeni Armadom uzeli su stvari u svoje ruke. Tijekom večernjih sati ističu da su ih uspjeli pronaći te su nakon toga pozvali policiju i zadržali ih do njihova dolaska.

22.12.2023🇭🇷A pair of illegal Asian-looking migrants attacked a 15-year-old kid who was returning from the training of NK Grobničan, in the hinterland of Rijeka. They wanted to put him in a van or rob him, in any case, they harassed the little boy, who hit them back and ran away… pic.twitter.com/JdTEwUIqi2

