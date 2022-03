ARKANU JE NUDIO REMEN DA ISPUNI OBEĆANJE: Poznati trener sjeća se jednog susreta, nije se prepao ni Cece

Autor: I.K.

Nogometna scena u Srbiji je kroz godine imala puno zanimljivih likova i događaja, mnogi su se pojavili na sceni još u bivšoj državi, a među njima, pamti se kakvu je ulogu na navijačkoj sceni i u pratnji Crvene zvezde svojedobno imao Željko Ražnatović. Ratni zločinac kasnije je bio i prvi čovjek Obilića, a iz razdoblja dok je vodio taj klub sjeća ga se poznati srpski trener Ljubiša Tumbaković, koji se s Arkanom i s njegovom suprugom Svetlanom susretao dok je bio u beogradskom Partizanu.

Kako se prisjeća Tumbaković, Ceca je tada bila na dužnosti predsjednice Obilića, dok je Arkan bio veliki nogometni zaljubljenik. Susreti koje je imao s Arkanom i Cecom ostali su u sjećanju poznatom treneru, a jednu epizodu približio je razgovarajući za Kurir.

Tumbaković je svojedobno za vrijeme gostovanja u emisiji poznatog srpskog radijskog i televizijskog voditelja Milovana Ilića Minimaksa na poklon dobio remen, dok je Ceci pripala torba. Sa svojim remenom imao je zanimljiv susret s Arkanom dok je emisija trajala.

‘Evo ti moj remen, da ti bude lakše…’

Kako je Tumbaković otkrio, Arkan je svojedobno u afektu rekao da bi se objesio ako Obilić ne osvoji naslov prvaka Srbije, a poznati trener Partizana mu je za to ponudio svoj remen koji je dobio na poklon.

‘Malo sam pričekao, uzeo sam remen i došao sam do njegaa. Rekao sam mu – evo ti ovaj moj remen, da ti bude lakše objesiti se. On je to prihvatio super korektno, ipak to je bila zabavna emisija’, ispričao je Tumbaković gostujući na Kurir televiziji, u tamošnjoj emisiji Sceniranje.

Ceci najavio Partizanov naslov

Poznati trener kazao je da s Arkanom nije imao nikakvih problema u njihovim nogometnim susretima, a dok je gostovao u zabavnoj emisiji poznatog voditelja, nije se preplašio niti Cece. Dok je stiglo voditeljevo pitanje o zbivanjima na nogometnoj sceni u Srbiji u to vrijeme, Tumbaković je odgovorio da će prvak biti Partizan, ne mareći za to što je u emisiji uz njega Obilićeva predsjednica, a blizu je bio i Arkan.