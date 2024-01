Arkana nije dočekao, a kasnije se pričalo da zločinac s oružjem ide na poznatu žrtvu

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno je iskustva različitog tipa tijekom bogatog života u nogometu imao Franz Beckenbauer, velikan koji je preminuo nakon borbe s Alzheimerovom bolešću, a svojedobno, dio tog iskustva bio je i europski susret Beckenbauerovog Bayerna s Obilićem, klubom kojem je na čelu bio Željko Ražnatović Arkan.

U to vrijeme aktivan u nogometu na čelu manjeg beogradskog kluba, a ne kao jedan od vođa navijača Crvene zvezde kao dok je bio mlađi, Arkan se trebao susresti i s Beckenbauerom, međutim, veliki Nijemac izbjegao je dolazak u Beograd opravdavajući se drugim obvezama.

Arkana kasnije nije dočekao niti kada su se Bayern i Obilić sreli u Njemačkoj. Zbog međunarodne tjeralice, srpski ratni zločinac nije smio u Njemačku, gdje je umjesto njega kao glavna predstavnica kluba bila supruga Svetlana, pjevačkim umjetničkim imenom poznatija kao Ceca.

Burna vremena

Bilo je to u baš burnim vremenima s Arkanom na čelu Obilića. Zbog Arkanove uloge u klubu, Beograđani su kasnije dobili zabranu igranja u Europi, a napeto je bilo i u jednoj priči u kojoj se spominjalo da ratni zločinac planira atentat na Lennarta Johanssona, švedskog nogometnog dužnosnika na čelu Uefe.

O tome je pričao i sam Johansson.

“Da, čuo sam za to. Bio sam uznemiren od same pomisli da bi se to moglo dogoditi. Razgovarao sam s bliskim ljudima i s obitelji što da poduzmemo, ali kada vas netko poremećenog uma hoće ubiti, onda se može napraviti malo toga”, govorio je Šveđanin.

Avui a #FutbolCrític publiquem un perfil d’Arkan, el ‘senyor de la guerra’ del futbol balcànic, que va planejar l’assassinat de l’aleshores president de la UEFA Lennart Johansson. Un article de @CarlesVinyas https://t.co/2dnvi0apSN pic.twitter.com/wrsqJUBXpl





— Noel Eduardo (@NoelEduardo) November 29, 2017

‘Naravno da sam se preplašio’

“Naravno da sam se preplašio, ali što možete napraviti kada netko ima namjeru ubiti vas”, dodao je Johansson.









“Ništa nisam mogao napraviti kako bih sebe zaštitio. Ako je to bila i javna prijetnja, mogu samo pretpostaviti da se vaša vlada pobrinula da to spriječi”, govorio je Johansson u srpskoj emisiji ‘Insajder’ na TV B92.