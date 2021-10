ARGENTINAC ZAVRŠIO U BONICI! U klubu nisi ništa željeli riskirati

12. kolo španjolske La Lige skoro je bilo kobno za Barceloninog igrača.

Naime, Sergio Aguero je oko 41. minute osjetio zatezanje u prsima te je suigračima signalizirao da nešto nije u redu. Nakon nekoliko trenutaka legao je na igralište, a liječnici su mu došli pomoći. Poslije intervencije Argentinac je sam ustao te napustio travnjak.

Hitnom je prebačen u bolnicu, u kojoj je odradio sve kardiološke pretrage, po protokolu, a sada se čekaju nalazi pretraga.

Barcelona nije uspjela pobijediti treću utakmicu zaredom u La Ligi. Ovaj put su remizirali s Deportivom iz Alavesa (1:1).

𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦 | @aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021