APSOLUTNE SIGURNOSTI NEMA: Svaki pokušaj destrukcije utakmice u Splitu bio bi teroristički akt

Svatko kome je do ove zemlje i društva stalo želi u zajednici u kojoj živimo i mir i red. Zato je onima kojima je na koncu konca ipak do Hrvatske stalo želja da se nogometna kvalifikacijska utakmica Hrvatske i Mađarske, 10. listopada u Splitu odigra pod normalnim, regularnim uvjetima, bez incidenata i skandala.

A organizatori, i svi oni kojima je do Hrvatske, ne samo što to silno žele nego se pritom i iščuđavaju pod kojim mjerama sigurnosti se priprema ove utakmice. I pitaju se – je li to normalno?

Nekoliko tisuća policajaca i redara, skupa oprema, dronovi, tri zaštitna prstena oko stadiona. Sve to u cilju sigurnosti, jer dio kvazi-navijača koji su u svojoj borbi protiv Hrvatskog nogometnog saveza odavna krenuli prema igračima i reprezentaciji možda namjerava nekim skandalom narušiti organizaciju ove utakmice i hipoteku organizatora dovesti na naplatu.

Split još pamti skandal s nacističkim simbolom na travnjaku prije četiri godine na utakmici s Italijom, a tko se opeče i na hladno puše. Opet, mnogi si pritom postave pitanje – ima li pod takvim sigurnosnim uvjetima uopće smisla igrati u Splitu?

No, da se odmah razumijemo, nekdašnji čelnici Saveza, ali i visoka konformistička politika napravili su stanje da smo sad u situaciji koja je skoro kao pat pozicija.





Naime, teško je odgovoriti na pitanje kada bi šteta bila veća? Da se ova utakmica igra ili ne igra u Splitu? Zapravo, ne zna se što bi bilo gore.

Nećemo sad ponavljati koliko puta je Split izigran u dobivanju utakmica reprezentacije, nema smisla. To je činjenica koja se ne može poreći, a Split i Zagreb kao naši najveći nogometni centri, s najvećim klubovima, te odmah do njih su Osijek i Rijeka – moraju biti domaćini utakmicama hrvatske reprezentacije.

I to si je u zadatak stavio jedan čovjek.

Povratak Splita na zemljovid hrvatske reprezentacije nije nikakva originalna ideja ljudi iz Saveza, koji bi se barem trebali potruditi ispraviti greške, svoje i prethodnika, nije to ni izum novog izvršnog direktora Marijana Kustića, ni slučajno.

Oživljavanje Splita, koji nije smio ni umrijeti, jer zbog toga su i nastali svi problemi u hrvatskom nogometu, misija je, skoro pa životna izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. Ne samo želja nego i misija.

“Mislim da je dosta toga prebrojavanja – tko smo, što smo; tko je gore tko je dolje, tko je jug, tko je sjever. Moramo biti zajedno Hrvatska, jer kako je rekla pobjednička Hrvatska vojska; jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska. Nisam ni političar ni predavač, ali imam dojam da svatko od nas mora napraviti sve da budemo zajedno, da se dogodi zajedništvo i da Hrvatska reprezentacija igra jednog dana na Poljudu, mi to hoćemo”, najavio je prije koji mjesec u Splitu na predstavljanju svoje knjige. Tu je očito započeo svoju misiju. Split moj grad i nikad se nisam libio ni sramio reći da sam od rođenja Hajdukovac. Ali, to i nije bitno, moramo igrati po cijeloj Hrvatskoj”!

On je u tome i uspio, valja mu čestitati. Podržavao ga je svesrdno i izvršni direktor HNS-a Mairjan Kustić. Obojica u si stavili uteg oko vrata na način da će ispasti posredni krivci ako se u Splitu dogodi nekakav nered.

Nije tajna, pitanje organizacije i sigurnosti u Splitu postalo je i pravo političko pitanje, kako bi se reklo – pitanje od državnog interesa. Zapravo i jest tako.

Dakle, svatko kome je do ove zemlje želi da se utakmice i dalje igraju u Splitu i da se odigravaju u regularnim uvjetima, bez destrukcije centripetalnih silnica. Stoga, nije teško zaključiti da bi svaki atak na organizaciju utakmice u Splitu bio praktički i – teroristički akt. Usmjeren protiv sigurnosti, ljudi i društva. To ne bi bio samo puki huliganski ispad, ni slučajno. Već istinski teror.

Sport je, inače, oduvijek bio poželjna meta terorista, a u suvremeno vrijeme postao je prava noćna mora za sigurnosne službe i organizatore velikih natjecanja. Svi događaji, aktualne prijetnje, politička situacija i najave terorista na sve veće muke i napore stavljaju organizatore velikih i malih sportskih natjecanja. Olimpijske igre, europska i svjetska nogometna prvenstva, u nogometu ali i u svim drugim sportovima sve više podsjećaju na reviju sigurnosnih mjera i opreme, a svi su i dalje u strahu jer je posve jasno – apsolutne sigurnosti nema.

Tako je sad u Splitu, sigurnosne mjere su na najvišoj razini, a apsolutne sigurnosti nema. Dovoljan je jedan čovjek da u svom unakaženom istupu baci sve u ponor. I stavi i Split i Hrvatsku na stup srama.

Zato i svjedočimo ovakvim mjerama sigurnosti i nije nam sve to drago vidjeti. Samo ponavljamo, svaki pokušaj da se ova utakmica opstruira je zapravo teroristički akt.