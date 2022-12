ANTOLIĆ KREĆE U BOJ PROTIV MAMIĆA: ‘Ljudi su me zvali i plakali i nemam pravo odustati i neću’

Autor: Dnevno GIŠ

Na Maksimiru zadnjih dana nema mira i sve se čini kako kreće otvorena borba za Dinamo između dva bivša pajdaša, Krešimira Antolića i Zdravka Mamića, a glavna nagrada je Dinamo.

Iako je Zdravko dobio prvu rundu protiv Krešimira, bivši prvi operativac Dinama nema namjeru tek tako baciti ručnik, već izgleda da će krenuti u drugu rundu meča za Dinamo.

Podsjetimo, Mamić je dobio većinu na skupštini kojom je Antolić smijenjen s dužnosti u Dinamu, no to još mora potvrditi izvršni odbor i tu Antolić očito vidi svoju šansu.





Pitajte režisera

“Ono što se događalo na Skupštini sigurno ne ide na čast Dinamu. Ne znam zašto je pokrenut taj postupak, to morate pitati režisera. U protekla tri dana dobio sam šokantan broj poruka i poziva potpore od navijača, zaposlenika kluba”, odgovorio je Antolić novinarima na dodjeli godišnjih nagrada zagrebačkim sportašima i dodao:

“Vidim da se perfidno govori da su zaposlenici protiv mene. Petnaest ljudi koji su u skupštini su baš unisono podigli taj listić i ne bih sad ulazio u to zašto se to tako dogodilo. Ljudi su me zvali i plakali i nemam pravo odustati i neću”, kazao je Antolić.

I tako u sjeni Svjetskog prvenstva u Hollywoodu iz maksimirske šume nema mira, a što će se dogoditi u narednim danima zbilja je teško za predvidjeti.

🌋 Pasan cosas en el @gnkdinamo, y en la prensa las catalogan de "terremoto". En la asamblea celebrada este lunes, el miembro de la junta, Krešimir Antolić, ha sido despedido. Hubo una cuestión de confianza, y 60 de los 47 asambleístas han votado en su contra, según @24sata_HR. pic.twitter.com/5wwA3Xkppd — Fútbol Croata (@futbolcroacia) December 12, 2022