ANTE ČAČIĆ OTVORENO: O Livaji, Oršiću, kritikama, reprezentaciji i nikad jačem Dinamu

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo je u srijedu hrabro pao na San Siru te je poražen s 3:1. Po dolasku u Zagreb Ante Čačić dao je intrevju za Media servis gdje je pričao o dosadašnjem tijeku sezone.

Upitan je što misli o kritikama navijača: ‘Percepcija se napravila na osnovu neistina. Vaši mladi kolege su to gajili i podržavali, puno toga ne stoji, ali za to treba puno više vremena i demantij. Usredotočen sam i ponosan na svoj posao i na ono što sam učinio. Iako sam u godinama, još sam uvijek ambiciozan. Nadam se da ću s Dinamom napraviti ono što ‘Plavi puk očekuje, a to je da osvojimo prvenstvo i prezentiramo Dinamo u Europi što je bolje moguće.’

Lijepe riječi imao je o čudesnom Oršiću: ‘Oršić je krucijalan i igrač potreban ekipi jer je njegov učinak impozantan. Potreban je i meni i Dinamu, ali bi bio sretan da svoje sjajne igre pretoči u unosan transfer.’





‘Livaja je klasa’

Pitali su ga što misli o usporedbi Oršića i Livaje: ‘Ne bih uspoređivao ta dva igrača jer obojica su izvanredna. Livaja je klasan igrač na kojem počiva igra Hajduka. Oršić je drugačiji tip nogometaša, ubojitiji i s više golova, za razliku od Livaje koji kreira, priprema i svaki je na svoj način odličan.’

Kao bivši izbornik rekao je što misli o Vatrenima u Kataru: ‘Nikad Hrvatska nije imala bolju generaciju nego što je ima sada i optimističan sam. Siguran sam da će Hrvatska igrati dobar nogomet u Kataru i treba nam samo malo sportske sreće. Ako nas ždrijeb pomazi mislim da možemo otići daleko.’