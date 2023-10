Ancelotti prekinuo sva nagađanja oko statusa Luke Modrića u Realu

Ovogodišnji status Luke Modrića u Real Madridu postao je dnevna tema u španjolskoj ali i hrvatskoj, a sve se vrti oko toga, hoće li ili ne Modrić u zimskom prijelaznom roku napustiti Kraljevski klub.

Kao što je poznato, Modrić je produljio ugovor na još godinu dana, odbivši pritom milijunsku ponudu iz Saudijske Arabije, da bi njegov status bio promijenjen, više nije starter, već ulazi većinom s klupe.

Ipak korner koji je izveo Modrić u Napulju donio je pobjedu Los Blancosima, nakon bombe Valverdea, a Carlo Ancelotti ga je poslije utakmice nahvalio i rekao kako očekuje takvu reakciju od igrača koji je ljutit i na klupi.

🚨🇭🇷 Ancelotti: “If Luka Modrić will leave in January? Absolutely not. No chance. He doesn’t want to leave”.

“He thinks he’s an important player and we think the same. He’s a very important player for us. We’re happy to keep him”. pic.twitter.com/K3iOGtOAPX

