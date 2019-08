ANALIZA: Je li Neymar uopće trebao ovakvoj Barceloni i zašto je to bilo opasno?

Autor: Josip Harambašić

Kada je na ljeto 2013. godine brazilski golgeter Neymar potpisao za Barcelonu, nitko nije ni slutio da će upravo on biti glavni protagonist prijelaznog roka za sezonu 19-20.

Ne dovodeći u pitanje slabe strane mladog Brazilca u naponu snage, klub iz Pariza je u ljeto 2017. iskeširao 222 milijuna eura za njegove usluge u vrhu napada PSG-a. Posljedice te kupovine pokazat će se u najmnanju ruku dvojake. Kupovinom Mbappea u naradnoj sezoni PSG je kompletirao napad iz snova sa Cavanijem na čelu. Sinergijom snage, tehnike i brzine u vrhu napada, klubu iz Pariza domaće prvenstvo je moglo služiti samo za uigravanje za utakmice Lige Prvaka u kojoj su ga čekali prvi izazovi, i kako će se uspostaviti, plutajuće mine.

S druge strane odlaskom Neymara iz redova „blaugrane„ razbijen je jedan od naubojitijih napadačkih trojaca koji su ikada kročili nogometnim terenima. Barcelona je sa Messijem i Suarezom i dalje ostala konkurent za osvajanje svih naslova za koje su se natjecali, no možda je upravo Neymar bio taj jedan gol koji je Barceloni nedostajao u prošlogodišnjem polufinalu Lige prvaka protiv Liverpoola.

Sudeći po mnogobrojnim izvještajima na realciji Barcelona – Pariz vezanim uz potencijalni povratak Neymara u redove Katalonaca, razvidno je da bi i Neymar i Barelona htjeli ponovno udružiti snage no više je pokazatelja da to ne samo da se neće dogoditi nego da Barceloni Neymar, uz dosadašnju akviziciju, nije ni potreban.

U svim drugim okolnostima igraču koji je u svakom trenutku sposoban izvući zeca iz šešira ne traži se dlaka u jajetu. Neymar ih ima nekoliko. Kao prvo odlazak iz Barcelone u Pariz označio je prekid tradicije sa sustavom vrijednosti kojeg aktualni španjolski prvak njeguje već desetljećima.

Osim nizozemske škole totalnog nogometa koja preko Cruyffa postaje zaštitni znak „blaugrane„, pogledom u prošlost kristalizira se profil „Barceloninog“ tipa napadača – Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho i Messi su svi redom umjetnici čije je naslijeđe trebalo pripasti Neymaru. Nepravedno bi bilo među njih ne ubrojiti bugarskog „ubojicu“ Stoičkova i našeg Žutog virtuoza koji vizijom i šalom u igri pristaju lepršavom južnoameričkom stilu sa primjesom europskog mehanicizma odnosno discipline.

Raskid sa takvom tradicijom radi kluba čija je ostavština znatno umjerenijeg kolorita, u trenutku kada je klub konkurentan a brušenje detalja se privodi kraju (učenje na pogreškama), predstavlja i određeni prekršaj nakon kojega povratak na staro više nije moguć. Neymar je odlaskom u Pariz narušio povjerenje kluba i igrača pa Barcelona njegovim povratkom sigurno ne bi dobila kemiju kakvu je prije imala, barem ne u početku. Dovoljno je vidjeti Messijev, pa i Piqueov odnos prema klubu da bi se shvatilo da taj odnos nadilazi sportsku sferu i u Barceloni se dotiče političkog konteksta ali i ljudskog u vidu ponosa.

Kada bi i zaboravili činjenicu da je Neymarov odolazak iz Španjolske bio pomalo neočekivan, a klub ga prihvatio kao da se ništa nije dogodilo, ostaje činjenica da je klub već potrošio novac na dovođenje mladog De Jonga i francuza Griezmanna. Spominje se odšteta od čak 200 milijuna eura pariškom klubu i dva igrača koji bi trebali kompenzirati puštanje Neymara natrag u redove Barcelone. Postavlja se pitanje može li predsjednik kluba Josep Maria Bartomeu toliko potrošiti za igrača koji je već jednom digao sidro i možda još važnije – koliki je rizik i isplati li se u njega ulaziti?

Barcelona je dolaskom Nizozemca De Jonga ostala vjerna svojoj filozofiji i za očekivati je da će se on dobro uklopiti u Valverdeov sustav. Osim što sa sobom dosnosi nizozemsku školu nogometa De Jong unosi želju i glad za uspjehom koji ispadanjem Ajaxa u prošlogodišnjem polufinalu Lige Prvaka može biti samo veći. Ne treba zaboraviti da je Suarez Južnoamerikanac s nizozemskom patinom pošto je igrao za nizozemski Nacional, Groningen i na poslijetku Ajax, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se mladi De Jong slagati s urugvajskim napadačem, pošto je prebacivanje zadnje linije protivnikove obrane jedna od specijalki mladog nizozemskog veznjaka.

Ni dolazak Griezmanna ne bi trebao naškoditi samopouzdanju Luisa Suarezu. Već se na pripremama moglo vidjeti da ga je dolazak Francuza dodatno motivirao. Zapravo je pod najvećim znakom pitanja Griezmannova prilagodba na nove suigrače. Stručnjaci u ulozi mentora koji bi trebao olakšati i ubrzati prilagodbu novoj sredini vide Lionela Messija, o čijem je unikatnom pogledu na igru i vodstvu već manje više sve poznato.

Hoće li prelazak Neymara u redove svoga staroga kluba biti realiziran ovisi i o (težini) ozljeda Lionela Messija i od nedavno Luisa Suareza. Barcelonu uskoro očekuje početak Lige prvaka a prvo kolo La Lige već je odigrano. Hoće li se povratak brazilskog majstora ostvariti i ima li transfer smisla saznat ćemo uskoro, a s tim u vezi i „pole position“ Barcelone za ovogodišnje najelitnije nogometno natjecanje.