Amerikanac zabrinuo Hajduk: Objavio teške vijesti za zvijezdu Bijelih

Pri kraju prošlog tjedna doznalo se da Hajduk ide na PAOK u trećem pretkolu Konferencijske lige bez svojeg jakog aduta, 18-godišnjeg Rokasa Pukštasa, a nakon te neugodne vijesti, došla je još jedna neugodnija povezana s mladim Amerikancem litavskih korijena.

O tome piše američki novinar Brian Sciaretta, poznati pratitelj nogometa u toj zemlji, koji je donio informaciju da Pukštasa čeka duža stanka, u trajanju oko dva mjeseca.

Problem je ozljeda koljena koja je, kako se čini, ipak malo ozbiljnija, barem sudeći po onom što je američki novinar objavio na Twitteru.

Top American prospect Rokas Pukstas, 18, is set to miss around 2 months for Hajduk Split with a knee injury.

– Pukstas had match winners in each of Hajduk’s first 2 games this season

– He is another player I think will be heavily in the mix for the U.S. U-23 Olympic team.

— Brian Sciaretta (@BrianSciaretta) August 8, 2023