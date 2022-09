ALKOHOL GA JE TOTALNO UNIŠTIO: Bivši Hajdukovac i dalje se ne odvaja od čašice

Alkohol nikada nije bio dobar prijatelj sportašima, ali jako puno njih voljelo je zaviriti u čašicu, koja je neke koštala velikih karijera kakve su po svojem talentu i zaslužili.

Jedan od njih je i bivši napadač Hajduka Artem Milevski, kojeg su snimili u jednom kafiću u Kijevu kako s ekipom gleda utakmicu Lige prvaka između Šahtara i Celtica.

Artem Milevsky watching Shakhtar Donetsk in a seafood bar last week 🦞 pic.twitter.com/Atlyj84eeT

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 19, 2022

Milevski je nabacio pokoji kilogram viška, zapustio se, pustio je bradu i jedino što ga je zanimalo je da nazdravi s čašicom alkohola u ruci, kada je ukrajinski klub izjednačio.

Prenoćio u zatvoru

Inače Milevski je igrao u Hajduku godinu dana, a ostao je zapamćen više po tome što je jednom prenoćio u zatvoru jer je imao navodno dva promila alkohola u krvi.

O nestašnom Milevskom i avanturama s njim govorio je i njegov bivši suigrač Miloš Ninković.









O nestašnom Milevskom i avanturama s njim govorio je i njegov bivši suigrač Miloš Ninković.

“Sjećam se kada smo jednom ostali do šest ujutro, a klub se zatvarao. Rekao sam Milevskom da idem kući, ali on je odgovorio da nastavljamo dalje. Pitao sam ga gdje ćemo dalje kada je sve zatvoreno. Ali on je znao par zanimljivih mjesta koja još rade i tako smo otišli dalje u provod.”

"Došli smo tamo u sedam ujutro i nije bilo nikoga osim nas. Bio sam začuđen i pitao sam Milevskog gdje su ostali ljudi i zašto smo sami u kafiću. Rekao mi je da sačekam i da je još rano. Već je bilo prošlo sedam ujutro. I zaista, bilo je kako je obećao. Oko pola osam ujutro, ljudi su počeli navirati u lokal i krenuo je tulum. Bio sam u šoku, nikad ništa slično ranije nisam vidio", opisao je druženje s Milevskim njegov nekadašnji suigrač.









Inače kada je počela invazija Rusije na Ukrajinu Milevski je na sebe je skrenuo pozornost tako što je objavio jedan video u kojem se uplakan krije u podzemnoj garaži te moli za pomoć.