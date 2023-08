Aljoša Asanović dobio pravnu bitku: Savez mu mora isplatiti milijun dolara

Vatreni lakat, Aljoša Asanović, bogatiji je za ni manje ni više nego milijun dolara, koju mu presudi FIFA-e mora u striktnom zadanom roku isplatiti nogometni savez Zambije.

Asanović je u siječnju 2022. potpisao četverogodišnji ugovor na dužnosti izbornika Zambije, ali je devet mjeseci kasnije zbog dugovanja napustio klupu afričke reprezentacije.

Aljoša je od zambijskog saveza tražio isplatu početnog duga od 40. tisuća dolara, a nakon što su mu isplatili 25. tisuća, preostalih 15. tisuća su ‘zaboravili’.

No Asanović nije želio ne naplatiti dug te je njegov odvjetnik, Splićanin Davor Radić pokušao je naplatit preostalo dugovanje, a kada mu to nije uspjelo, tužio je Nogometni savez Zambije FIFA-i za kompletnu štetu koja je nastala s posljedicama prekida dugogodišnjeg Asanovićevog ugovora.

Milijunska odšteta

Tada slijedi zaplet, jer su Zambijci prema FIFA-e odaslali kontra tužbu s potraživanjem u iznosu od 1,2 milijuna dolara, navodeći kako Asanović nije dolazio na posao šest tjedana nakon 30. srpnja kada je Zambija poražena u dvoboju sa Mozambikom.

FIFA je razmotrila obje tužbe, ali je prihvatila samo onu Aljoše Asanovića te je

Coach Aljosa Asanovic has cut off communication with FAZ and currently not with the national team.

“The team is without head coach Aljosa Asanovic who has been away from duty for over one month and efforts to get him back so far have been unsuccessful. pic.twitter.com/aL79JI6tt5









— Calvin Kaumba Chikenge (@CalvinChikenge) September 21, 2022