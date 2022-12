ALBANCI ‘OKUPIRALI’ FACE NOGOMETNOG SAVEZA SRBIJE: Svojim objavama potpuno ih izluđuju

Autor: Dnevno GIŠ

Albanci diljem svijeta sinoćnju pobjedu Švicarske protiv Srbije, kojom su Orlovi ispali sa Svjetskog prvenstva, proslavili su kao da igra njihova reprezentacija, a nisu se ni susprezali podabanja na internetu.

Tako su nakon pobjede Švicarske na Facebook stranice ‘Fudbalskog saveza Srbije’ pohrlili Albanci, koji su svojim postovima i komentarima naveliko slavili prvi pogodak Shaqirija.





Podsjetimo, Srbija je sinoć poražena od Švicarske 3:2 i time je izbačena sa Svjetskog prvenstva u Katru, a utakmica je imala buran uvod sukoba navijača, a ni na terenu nije bilo bez iskri između igrača.

Shaqiri u svim pozama

Navijači, slobodno možemo reći Shaqirija iz cijelog svijeta, tako su uz razne memove Švicarca albanskog podrijetla rođenog na Kosovu pisali:

‘Ups he did it again and everybody knew it before!’, parafrazirajući hit Britney Spears ‘Ups napravio je to ponovno, a svi su to znali I prije’, dok je drugi napisao:

‘Dok igra Shqiri I Xhaka srbija nikada neće pobediti Švajcarsku’, i tako u nedogled, dok se Srbi ipak više bave svojom reprezentacijom i pokušavaju se ne obazirati na provokacije.