Albanac razbjesnio Srbe ‘duksom’ nakon plasmana na Euro

Reprezentacija Albanije sinoć se po drugi put u svojoj povijesti plasirala na Europsko prvenstvo, kada su odigrali neriješeno 1:1 na gostovanju u Moldaviji i time osigurali jedno od prva dva mjesta u svojoj skupini.

Naravno igrači i navijači Albanije slavili su do kasno u noć, a u susjedstvu je pozornost privukla majica, koju je tijekom intervjua na sebi nosio Ylber Ramadani.

Reprezentativac Albanije pred mikrofone je stao s ‘duksom’ na kojoj je lik osnivača OVK-a (Oslobodilačka Vojska Kosova) Adema Jasharija, kojega u Srbiji smatraju teroristom.

Skandal

Tako srpski Kurir donosi naslov: ‘SKANDALOZNA PROSLAVA! Albanski fudbaler plasman na EURO slavio u duksu sa likom NAJSUROVIJEG ZLIKOVCA OVK koji je ubijao SRBE!’, piše portal iz susjedstva.

Naravno niti drugim portalima u Srbiji nije promakao taj detalj pa su iz Monda napisali: ‘SKANDALOZNA PROSLAVA! Albanski nogometaš plasman na EURO slavio u duksu sa likom NAJSUROVIJEG ZLIKOVCA OVK koji je ubijao SRBE!’, vrišti drug portal iz susjedstva.

Ylber Ramadani wears a hoodie featuring our legendary commander, Adem Jashari, following Albania’s historic qualification for #EURO2024.









🇽🇰🇦🇱👐 pic.twitter.com/2jNkNAXkWa

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) November 17, 2023