ALARMANTNO STANJE U HADJUKU! Financijska direktorica razotkrila pravo stanje: ‘Situacija nije održiva’

Maratonska sjednica održana u subotu na Skupštini u Hajduku. Na sastanku se razgovaralo o sastanku s HNS-om, klupskoj strategiji, a klupski čelnici odgovarali su na pitanja dioničara i članova Udruge Naš Hajduk.

Bilo je ponešto govora i o najvažnijoj stvari, financijama. Prema financijskom izvjaštaju objavljenom u travnjuz, Hajduk je u 2018. godini ostvario 2.2 milijuna kuna dobiti, čak 24 milijuna manje nego godinu dana ranije kad je prodao Nikolu Vlašića u Everton. O toj je temi nakon Skupštine za Slobodnu Dalmaciju govorila direktorica financija Martina Jurjević.

“Prevelike su oscilacije u prihodima i rashodima. I dalje smo previše ovisni o prodaji igrača, a time samo plaćamo tekuće poslovanje kluba. Na duge staze ovakva situacija nije održiva. Moramo prerano prodavati igrače po cijenama koje nam ne odgovaraju, a to onda dovodi do slabljenja momčadi i lošijih rezultata. Prihodi stagniraju, a rashodi rastu. Primorano smo prodavati kako bismo zaradili sedam do deset milijuna eura godišnje da bismo održali tekuće poslovanje”, rekla je Jurjević.

Prije pola godine priča je bila u potpunosi drugačija. Koncem siječnja tadašnji predsjednik Jasmin Huljaj hvalio se budžetom.

“Svodimo budžet na ono što je održivo. Ove godine imat ćemo 15 milijuna kuna troškova manje nego ranije, bilježimo komercijalni rast od 10 posto, a prodajom Palaverse zatvaramo 80 posto budžeta u ovoj godini. Prodaje igrača u ovoj godini, po meni, više neće biti. Neće se dogoditi da moramo prodavati igrače kako bismo krpali budžet i vjerujem da na ljeto neće biti prodaje. Budžet će ove godine biti postavljen na 85 milijuna kuna, a 2018. smo završili na 100 milijuna. Gro uštede otpada na prvu momčad, ali smanjili smo troškove i na nivou radne zajednice”, govorio je tada Huljaj.

Nakon Huljaja stigao je Brbić koji je eto prije manje od dva tjedna uvjeravao da su financije u redu.

“Zatekli smo uredne i stabilne financije. Ako ništa ne kupimo i ne prodamo, možemo mirno živjeti do kraja godine. Uletio je ozbiljan sponzor, a ode li Palaversa, to će sve biti pozitivno za ‘cash flow'”, rekao je Brbić za Slobodnu Dalmaciju 27. lipnja.

Međutim, financijska direktorica kaže kako je situacija neodrživa i kako klub mora godišnje zaraditi 75 milijuna eura kako bi održao stabilnost, a to je gotovo pa nemoguće čak i da proda nekoliko igrača.