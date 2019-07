AKO U HAJDUKU SAD NIJE ZAZVONILO NA UZBUNU… Prijelazni rok tek mora početi, ako Bili misle nešto napraviti

Hajduku, upravi, navijačima, stožeru i igračima pao je kamen sa srca, ispit na Malti protiv skromnog suparnika odrađen je 2-0 pobjedom, i to u sastavu bez dosta bitnih igrača. I što se te strane tiče gostovanje na Malti je bilo uspješno, no ono što se dalo vidjeti u Hajdukovoj igri – ima razloga za brigu.

Činjenica jest da je suparnik, amaterska postava od prvog do zadnjeg, zadala čak i dosta problema splitskoj momčadi, a time se zapravo pokazala poprilična limitiranost većine Hajdukovih nogometaša. Zna to sigurno i trener Oreščanin, no iz ove kože ne može. Očekuje se reakcija sportskog direktora Saše Bjelanovića, njegova obećanja su stalna, ali strpljenja je sve manje.

Hajduk je u situaciji gdje više vremena nema. Da, nasušno su potrebni dobri rezultati, napose konkurentnost u domaćem prvenstvu. Od Europe i nekakvih skupina ne valja imati neke iluzije, pa s ovom postavom Hajduk nema što ozbiljnije tražiti u europskom natjecanju. Ostaje mu domaće prvenstvo gdje je sve više konkurenata, ozbiljnih momčadi koje mogu nauditi ovakvom Hajduku.

Nekakve komplikacije protiv malteške momčadi su izbjegnute, ali moramo znati, malteški klupski nogomet je europsko dno, svaka usporedba s tom materijom može biti uvreda po naš nogomet. Hajduk se sa svojim turbulencijama u utrobi kluba mora izdignuti iz problema nastupima momčadi, pobjedama, uspjesima, a može li se to očekivati, ostaje otvoren problem.

Prijelazni rok ističe, koga će Hajduk dovesti isto je otvoreno pitanje, pobjedi protiv malteškog suparnika ne valja se veseliti, to se mora shvatiti pod normalno. Baš sve drugo bio bi šok. Kako je šok izbjegnut tako je odgovornost sad prebačena na sportskog direktora Bjelnovića. Kako će i hoće li osnažiti momčad.