ABRAMOVIČU JE DOSTA ČEKANJA: U igri je novi klub, vodi ga hrvatski trener

Roman Abramovič će nakon skoro 20 godina prodati Chelsea i tako završiti najveću eru u povijesti tog kluba. Za prodaju bi trebao dobiti 3 milijarde funti, a sav novac donirat će žrtvama rata u Ukrajini, kako je najavio.

Iako Chelsea još nije ni prodao, bogati Rus već gleda prema tome koga će kupiti. Izbor je navodno pao na turskog prvoligaša Göztepe. Trenutno 18. momčad turksog prvenstva koja se bori za ostanak. S klupe ih vodi naš bivši reprezentativac Stjepan Tomas.

Akutalni vlasnik i Abramovič su se čuli, a uskoro bi trebalo doći do sastanka. U prilog tome ide i pojavljivanje Abramovičeve jahte u Turskoj.

🇷🇺 🇹🇷 A second superyacht linked to Russian billionaire Roman #Abramovich docked in a Turkish resort and sources familiar with the discussions said he and other wealthy Russians were looking to invest in #Turkey given sanctions elsewhere.https://t.co/JD3b86PezD

— EURACTIV (@EURACTIV) March 23, 2022