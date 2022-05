ABRAMOVIČ STOPIRAO PRODAJU: Chelsea postaje zatočenik volje oligarha

Roman Abramovič izgleda kako ipak nema namjeru tako lagano odreći se novaca koje bi trebala donijeti prodaja Chelsea, a radi se o 3,5 milijardi funti.

Abramovič, koji je na prvu rekao kako vlastitu pozajmnicu koju je dao Chelseaju neće tražiti nazad, radi se o 1,6 milijardi funti, sada je promijenio mišljenje te traži povrat svojih sredstava.

Ruski oligarh tako se nastavlja igrati s ponuđačima, iako je američka investicijska banka Raine, koja se bavi prodajom kluba prihvatila ponudu Todda Boehlyja i Hansjörga Wyssa , od posla izgleda neće biti ništa.

Mogu ostati bez licence

Abramovič je već jednom podigao cijenu kluba za pola milijarde funti, a sad kada traži povrat sredstava cijeli posao se penje na iznad 4 i pol milijardi funti.

Što će se dalje dešavati s Chelseajem ne zna se, ali izgleda kako je klub postao talac Abramoviča, koji ne želi vlastit kapital i novac od prodaje olako prepustiti Britancima.

Iako je Roman izjavio kako će dio sredstava donirati za pomoć Ukrajini, izgleda kako je i u mislio na regiju Donbas pod okupacijom ruskih snaga.

Ono što najviše zabrinjava klub iz Londona je licenca za novu sezonu, pošto im ova vrijedi do 30. svibnja i ako do tada se ne riješi prodaja kluba Chelsea bi mogao ostati bez Premierlige i Lige prvaka.

