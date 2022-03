ABRAMOVIČ JE ZNAO PUTINOV PLAN: Više ne čudi potez prodaje Chelseaja

Invazija Rusije na Ukrajinu puno utječe i na svijet sporta. Ruske ekipe i sportaši su pod velikim sankcijama međunarodnih saveza, a veliko je pitanje što će biti s engleskim velikanom Chelseom.

Roman Abramović je vlasnik londonskog kluba od 2003. te je u klub u vrijeme njegove vladavine ubilježio najveće uspjehe u povijesti uključujući i dvije Lige prvaka. Zbog sankcija Rusiji, Abramović se odlučio povući iz kluba koji je sada u vlasništvu dobrotvorne zaklade. Rus neće samo tako lako ostaviti klub te ga želi prodati, a o tome je progovorio švicarski milijarder, Hansjoerg Wyss:

“Abramovič trenutno pokušava prodati sve svoje vile u Engleskoj. Također se sada želi brzo riješiti Chelseaja. Ja sam, zajedno s još troje ljudi, u utorak dobio ponudu da kupim Chelsea od Abramoviča.” Chelsea mu duguje 2 milijarde funti, ali Chelsea nema novca, pa će onaj tko kupi Chelsea to nadoknaditi Abramoviču.

