ABRAMOVIČ DOBIO PORUKU: Ovo se mnogima nije svidjelo, stigla reakcija

Igrajući svoju prvu prvenstvenu utakmicu nakon što je Roman Abramovič objavio da prodaje klub, Chelsea je jučer u 28. kolu engleskog Premiershipa u gostima s 4:0 bio jači od Burnleyja, a nakon susreta pričalo se i o ruskom bogatašu.

Razlog za to bio je potez navijača Chelseaja tijekom iskazivanja solidarnosti ruskom invazijom pogođenoj Ukrajini. Čulo se skandiranje Abramoviču, što je u Engleskoj izazvalo dosta reakcija, a bilo je i puno kritika.

Trenutak kada se prije utakmice trebalo stati uz Ukrajinu bio je obilježen uzvicima s tribina, a na to je, među ostalima, reagirao i Thomas Tuchel, Nijemac na Chelsajevoj klupi.

‘Nije bio trenutak da se to radi’, rekao je Tuchel pred novinarima komentirajući skandiranje Abramoviču.

Nijemac je dodao da su se uzvici čuli u trenutku koji je bio namijenjen samo za poruku podrške Ukrajini, što se nije trebalo dogoditi. ‘Naša poruka bila je za Ukrajinu, koja zna što mislimo i zna za našu potporu’, istaknuo je Tuchel.

Chelsea fans chant Roman Abramovich's name during Ukraine tribute against Burnley.

