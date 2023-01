’48 SATI NISAM NI JEO NI PIO NI SPAVAO’! Slovenac pričao o prijetnjama i izdaji nogometnih moćnika

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Po prvi put predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin otkrio je što se događalo 2021. godine, kada se suočio s moćnicima europskog nogometa, koji su željeli osnivanje Superlige.

Tada su neki od najmoćnijih klubova svijeta odlučili osnovati ‘privantu ligu’ u kojoj ne bi bilo ispadanja, a sudionici bi bili samo odabrani.

Čeferin se tada suočio s ozbiljnim prijetnjama i pritiscima, a sve je otkrio u emisiji ‘(Ne)uspjeh prvaka s Mariom Stanićem’, u kojoj se dotakao i odnosa s Andreom Agnellijem bivšim predsjednikom Juventusa te o svojoj kandidaturi na čelu Europske nogometne federacije.





Prijetnje, izdaja, mito

“To je bila izdaja ljudi koji su mi bili blizu. Ljudi koji su dva dana prije toga tvrdili da se slažu s našom idejom. Prvo si ljutit, šokiran i pogođen. Onda sam rekao sad ili nikad, sad ili nogomet pada ili nogomet ostaje, a isto važi i za mene. Sve ostalo sam instinktivno radio”, rekao je Aleksandar Čeferin i nastavio:

“To su moćni ljudi, ja sam dobio prijetnje i ponude da ne radim to, da bi možda bilo financijski dobro za mene, ali nikad više ne bih mogao ujutro se pogledati u ogledalo. U tom trenutku nije bilo čovjeka na svijetu koji bi mogao da mi kaže nemoj, pusti ih, odstupi i makni se”, otkriva svoju borbu Slovenac i opisuje dva presudna dana u njegovoj borbi:

“Stres je bio ogroman, ja 48 sati nisam spavao, nisam jeo i pio. Sve sam radio instinktivno, ja sam drugi dan dobio poruku jednog od predstavnika engleskih klubova koji mi je rekao sutra ćemo mi i još jedan klub izaći iz projekta, ali tko ti je savjetovao, ubio si nas. Onda su rekli da ih je pobijedila moćna mašina UEFA-e. Ma, koja moćna mašina, trojica smo bili u sobi i ja sam bez pripreme otišao na press konferenciju. Mislim da su novinari i ljudi vidjeli da sam iskren i to je pobijedilo”.

Bolesni nogomet

“Ako je nešto bolesno. Onda je… Onda su bolesni oni koji zarađuju 100, a troše 200 svake godine. I onda se čude zašto imaju gubitke, zašto su blizu bankrota. Nogometni dužnosnici moraju biti odgovorniji, jer imaš neke klubove koji u cilju uspjeha odmah, ili nesposobnosti prave gubitke i na kraju im je kriv nogomet, sistem nogometa… Krivo im je da Dinamo, Hajduk, Olimpija, Crvena zvezda, Partizan, Sarajevo i drugi mogu igrati u Europi”, ispričao je Čeferin i dotaknuo se bivše predsjednika Juventusa:









“Agnelli je sedam dana prije toga bio kod mene kući i razgovarali smo o promjeni Lige prvaka. Ovo što smo napravili i on se složio. U subotu me zvao predsjednik španjolske lige Tebas i rekao je mislim da će danas to napraviti i Agnelli je s njima. Prvo sam rekao da je nemoguće, ne može biti, par dana prije bio je kod mene. Onda sam video da je izdaja, zvao sam ga, nije se javljao i na kraju je isključio telefon. To je u prvom trenutku šok. Za mene to sad nije više neka trauma i za mene on više ne postoji kao čovjek. Mom prijatelju je rekao da ja ne razumijem da je jedno posao, a drugo moral, što je čudno za nas normalne ljude, ali za njih je očito ok”.

🚨 | While clubs were losing money due to the pandemic, UEFA President Aleksandar Ceferin increased his salary by € 450,000 over the previous year.

#CeferinOut pic.twitter.com/nHInodxJqk — KHALED (@KhalidMadrids1) April 23, 2021

Za kraj Čeferin je pričao i o svojoj kandidaturi za novi mandat u UEFA-i:

“Istina je da su skandinavske zemlje i Italija prve me došle podržati. Prognoze mojih prijatelja iz Slovenije su bile da mogu dobiti pet glasova najviše. Da nemam šanse, čak su i mediji pisali da ne mogu doći ni blizu, a na kraju sam dobio 72 posto svih glasova. Što je bio dobar uspjeh za prvi put. Sada sam odlučio da ću se još jednom kandidirati, a za poslije ne znam, jer mi je život donio toliko dobrih stvari, da nema smisla biti sada nervozan i spremati neke planove u današnje vrijeme. Volio bih da me pamte kao poštenog čovjeka koji je nešto dobro napravio”.