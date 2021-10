19-GODIŠNJI ‘NOVI MODRIĆ’ MOGAO BI USKORO DEBITIRATI? Dobio je poziv da mijenja neizostavnog Vatrenog!

Hrvatska će svoj put prema Kataru nastaviti u ponedjeljak u Osijeku gdje će igrati protiv Slovačke. Bit će to iznimno važan susret za odabranike Zlatka Dalića.

Na toj utakmici Dalić neće moći računati na standardnog prvotimca Matea Kovačića, koji je protiv Cipra zaradio žuti karton te je suspendiran za utakmicu protiv Slovačke.

Zato je Dalić odlučio pozvati Luku Sučića za susret protiv Slovačke, a to bi mladom veznjaku mogao biti debi za Vatrene.

S obzirom na to da je zbog akumuliranih žutih kartona Kovačić nedostupan za Slovačku, svoju priliku mogao bi dočekati dosadašnji reprezentativac U21 Hrvatske te veznjak Red Bull Salzburga. Sučić je za Bišćanovu Hrvatsku debitirao u rujnu ove godine te je ubrzo postao jedan od glavnih igrača.

Upravo je u jučerašnjoj utakmici protiv Norveške bio glavni igrač Hrvatske te je u pobjedi 3:2 sudjelovao s dvije asistencije. Sjajno igra i za Salzburg u kojem je standardni prvotimac, a već je postizao pogotke i na najvećoj sceni – Ligi prvaka.

🇭🇷 Luka Sučić (19) immediately moves up from the U21s and gets his first call-up for the senior Croatian national team!

🇪🇺 EURO U21 Qualifiers:

✅ 3 starts

⚽️ 2 goals

🅰️ 2 assists pic.twitter.com/n9WpaO6a3E









